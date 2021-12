Bone Therapeutics lève avec succès 3,3 ME dans le cadre d'un placement privé

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui avoir levé 3,3 millions d'euros de produit brut via un placement privé en actions de 4.832.352 nouvelles actions à un prix d'émission de 0,68 euros par action auprès d'actionnaires institutionnels historiques et nouveaux.

Le produit brut de l'opération sera utilisé pour le développement et le franchissement des étapes intermédiaires du développement clinique d'ALLOB, l'actif orthopédique phare de Bone Therapeutics. Les fonds levés permettront également de soutenir l'accélération du développement de la nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique CSMi de Bone Therapeutics, afin d'adresser un plus large éventail d'indications cliniques, en dehors de l'orthopédie, à fort besoin médical et sans solutions thérapeutiques satisfaisantes.

"Ce financement apporte le soutien nécessaire à Bone Therapeutics pour accélérer le développement de sa nouvelle plateforme CSMi de nouvelle génération. Bone Therapeutics utilisera cette plateforme pour développer des produits de thérapie cellulaire et génique dotés de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices pour le traitement de pathologies aiguës potentiellement mortelles et non satisfaites. Bone Therapeutics a signé un certain nombre d'accords pour le développement de cette plateforme et a nommé un conseil consultatif scientifique de classe mondiale dédié à son développement", commente Miguel Forte, MD, PhD, directeur général de Bone Therapeutics. "Ce financement fournira également les moyens à Bone Therapeutics pour poursuivre le développement clinique de notre actif principal ALLOB. En parallèle, nous finalisons actuellement un accord de licence pour le transfert des droits mondiaux à Link Health. Cet accord réduira les coûts futurs de Bone Therapeutics et nous permettra de nous concentrer pleinement sur le développement de la plateforme iMSC."

En parallèle, Bone Therapeutics prévoit de conclure l'accord de licence final pour les droits mondiaux d'ALLOB avec Link Health Pharma Co, Ltd d'ici la fin 2021. Cet accord comprendrait le remboursement des coûts de R&D par Link Health à Bone Therapeutics et des paiements d'étape commerciaux pouvant atteindre jusqu'à 60 millions d'euros au total, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre 25 % par Link Health à Bone Therapeutics. Cet accord de licence réduirait considérablement les coûts de développement de Bone Therapeutics dans les années à venir.

En tenant compte des produits de ce placement privé et de la conclusion de l'accord de licence avec Link Health, Bone Therapeutics prévoit de disposer d'une visibilité financière jusqu'en T4 2022, renforçant ainsi le développement de son actif principal, ALLOB, et de sa plateforme iMSC de nouvelle génération. Conformément à sa stratégie de financement, Bone Therapeutics continue d'explorer les options de financement qui lui permettraient de renforcer davantage sa position de trésorerie.

Le paiement et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le, ou, vers le 7 décembre 2021. Une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris sera faite au même moment. Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et en circulation de Bone Therapeutics, et seront de même rang à tous égards, au moment de leur émission. Une copie du rapport préparé par le conseil d'administration de Bone Therapeutics conformément au Code belge des sociétés et des associations décrivant, entre autres, l'augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d'émission est disponible dans la section Investisseurs (Information réglementée - Emissions d'actions et d'obligations) du site web de Bone Therapeutics.