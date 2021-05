Bone Therapeutics : la trésorerie nette de la société à fin mars était estimée à 8,5 ME

Bone Therapeutics : la trésorerie nette de la société à fin mars était estimée à 8,5 ME









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, publie aujourd'hui son rapport d'activité du premier trimestre 2021, clôt au 31 mars 2021.

"Bone Therapeutics s'est appuyé sur la forte dynamique mise en place fin 2020 afin de poursuivre son développement en 2021" commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Nos programmes cliniques en phases intermédiaires et avancées, notamment l'essai de Phase IIb qui évalue ALLOB, notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique, dans les fractures du tibia difficiles à guérir, et l'essai de Phase III évaluant notre viscosupplément amélioré, le JTA-004, dans l'arthrose du genou, se poursuivent conformément à nos prévisions. En parallèle, Bone Therapeutics a accru ses capacités de production et de 'R&D' via la signature d'un partenariat de développement de processus avec Rigenerand. Nous avons également nommé un vétéran de l'industrie, Anthony Ting, en qualité de Directeur Scientifique. Sur la base de ces accomplissements, Bone Therapeutics sera en mesure de réaliser d'importantes avancées cliniques et commerciales en attendant les données principales de notre étude de Phase III portant sur le JTA-004, une étape majeure potentielle de notre développement cette année."

Eléments financiers

La trésorerie nette de la société à fin mars 2021 est estimée à 8,5 ME.

La bonne gestion des coûts et de la trésorerie reste une des priorités principales de la Société. La consommation de trésorerie nette pour l'année 2021 devrait s'élever entre 16 et 17 ME, uniquement dans le cas où les activités se poursuivraient normalement, sans être affectées par la pandémie de COVID-19.

Bone Therapeutics estime disposer d'une trésorerie suffisante à la poursuite de ses activités et de ses objectifs commerciaux jusqu'en novembre 2021. La société évalue actuellement les différentes options de financements qui s'offrent à elle et entend lever de nouveaux fonds par l'intermédiaire de stratégies de financement non dilutives afin de renforcer sa position de trésorerie à court terme.

Perspectives en 2021

Bone Therapeutics prévoit de présenter les résultats du critère principal d'évaluation à 3 mois et la période de suivi de 6 mois de son étude clinique pivot de Phase III évaluant le JTA-004 au troisième trimestre 2021.

Concernant l'étude clinique de Phase IIb en cours, évaluant ALLOB dans les fractures difficiles du tibia, l'équipe clinique de Bone Therapeutics, en partenariat avec l'organisation de recherche clinique, a d'ores et déjà mis en place plusieurs mesures visant à atténuer l'impact de la pandémie. Compte tenu du stade précoce de l'étude et du recrutement, et des premiers résultats positifs de ces mesures, Bone Therapeutics ne prévoit pas que le léger ralentissement du recrutement empêche sa finalisation comme initialement prévu au premier semestre 2022 ou l'obtention des résultats principaux au second semestre 2022.

Bone Therapeutics poursuivra ses discussions avec des partenaires potentiels afin d'explorer toute nouvelle opportunité commerciale pour le JTA-004, son produit dont l'annonce des résultats principaux de l'étude de Phase III pivot approche, et pour ALLOB, actuellement évalué dans une étude de Phase IIb de preuve de concept, en double aveugle et contrôlée par placebo.

Bone Therapeutics poursuivra également ses discussions avec la FDA américaine (Food and Drug Administration) en préparation des prochaines étapes dans le développement clinique du HTA-004 et d'ALLOB aux Etats-Unis.

Bone Therapeutics entend poursuivre l'expansion de sa plateforme de thérapies cellulaires allogéniques basées sur des CSM différenciées au-delà d'ALLOB et dans d'autres indications thérapeutiques