Bone Therapeutics : la trésorerie nette au 31 décembre s'établissait à 8,6 ME

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, publie ses perspectives d'activité pour 2020 et sa position de trésorerie au 31 décembre 2019.

Perspectives pour 2020

La demande d'essai clinique (CTA - Clinical Trial Application) pour l'étude pivot de Phase III évaluant la solution de protéines enrichies prête à l'emploi de la Société, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou, a été déposée auprès des autorités réglementaires dans cinq pays européens et à Hong Kong. Le début du recrutement des patients est attendu début 2020. L'étude de Phase III avec JTA-004 est un essai randomisé en double aveugle, avec contrôle actif et contre placébo, visant à évaluer le potentiel d'une injection intra-articulaire unique de JTA-004 pour diminuer la douleur causée par l'arthrose du genou par rapport à un placébo ou au Hylan G-F 20, le traitement actuel de référence contre l'arthrose sur le marché. Les résultats préliminaires de l'étude sont attendus au deuxième trimestre 2021 à l'issue d'une période de suivi de 3 mois.

Par ailleurs, la Société a entamé le processus de dépôt d'une demande d'essai clinique en Europe pour son produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, chez les patients présentant des fractures du tibia à risque de retard de consolidation, qui bénéficiera de son procédé de production optimisé. Les premiers patients devraient être recrutés au deuxième trimestre 2020.

Enfin, la Société prévoit de publier au second semestre 2020 les résultats de suivi à deux ans de son étude de Phase IIa évaluant ALLOB chez les patients ayant subi une procédure de fusion vertébrale, complétant ainsi les résultats positifs publiés en juillet 2019 à l'issue d'une période de 12 mois. Ces derniers avaient mis en évidence que l'utilisation d'ALLOB, en complément du protocole de traitement standard, présentait une bonne tolérance et entraînait des améliorations cliniques et radiologiques significatives.

Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics, commente : "Je suis très satisfait des avancées réalisées et des progrès soutenus que nous continuons de fournir dans la mise en oeuvre de notre stratégie d'entreprise, afin de devenir une société innovante de renommée mondiale dans la prise en charge des maladies osseuses. Au cours des mois à venir, nous comptons lancer un essai pivotal de Phase III évaluant notre nouvelle solution de protéines enrichies, JTA-004, afin d'obtenir des preuves cliniques et règlementaires pertinentes étayant le potentiel de JTA-004 en tant qu'option de traitement de référence pour les nombreux patients souffrant d'arthrose du genou. Le lancement imminent de l'étude de Phase IIb, chez les patients atteints de fractures présentant un risque de guérison important, et les résultats à 24 mois de l'essai de Phase IIa chez les patients ayant subi une procédure de fusion vertébrale, attendus cette année, pourraient davantage renforcer le potentiel unique d'ALLOB en tant que solution thérapeutique incontournable dans le traitement des pathologies osseuses graves."

État de la trésorerie au 31 décembre 2019

La Société a maintenu ses efforts au niveau de la gestion de sa trésorerie. Cela se traduit par une consommation nette de trésorerie pour l'ensemble de l'année 2019 de 11,5 ME, en deçà des projections de 12 à 13 ME initialement communiquées par la Société. La trésorerie nette au 31 décembre 2019 s'établit à 8,6 ME. La Société estime disposer d'une trésorerie suffisante pour réaliser ses objectifs jusqu'au troisième trimestre 2020.

Suite à l'arrêt du programme de thérapie cellulaire autologue PREOB fin 2018, Asahi Kasei et la Société ont convenu de mettre officiellement fin à l'accord de licence portant sur PREOB. En conséquence, Bone Therapeutics et la Région wallonne ont convenu de mettre fin aux contrats d'aides remboursables afférents sous la forme d'avances récupérables, abaissant ainsi de 1,4 ME sur les cinq prochaines années le montant dû par la Société, comprenant des remboursements de capital et de la charge d'intérêts associée.

Calendrier financier 2020

11 mars - Résultats complets de l'exercice 2019

29 avril - Rapport annuel 2019

6 mai - Principaux éléments commerciaux et financiers du 1er trimestre 2020

10 Juin - Assemblée générale annuelle 2020

26 août - Résultats du 1er semestre 2020

28 octobre - Principaux éléments commerciaux et financiers du 3e trimestre 2020