Bone Therapeutics : La trésorerie de fin d'année 2021 s'élève à 9,5 ME

(Boursier.com) — Le total des revenus et du résultat opérationnel de Bone Therapeutics pour 2021 s'élève à 2,7 ME, contre 3,7 ME en 2020. En raison de la réduction des activités cliniques faisant suite à l'achèvement de l'étude de phase III évaluant le JTA-004 et du ralentissement du recrutement des patients de l'étude de phase IIb évaluant ALLOB dû à la pandémie de COVID-19, la perte d'exploitation pour la période atteint 12 ME, contre 15 ME pour l'année 2020.

Par conséquent, la trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles s'est élevée à 12,8 ME pour l'ensemble de l'année 2021. La trésorerie de fin d'année s'élève à 9,5 ME, contre 14,7 ME à fin 2020.

En avril 2022, Bone Therapeutics a signé un accord contractuel pour l'obtention d'une facilité d'obligations convertibles (OC) de 5 ME avec ABO Securities. Le produit du financement sera utilisé pour le développement clinique avancé de l'actif principal de Bone Therapeutics, la thérapie cellulaire osseuse allogénique ALLOB. ABO Securities, au nom de l'investisseur en OC, s'engage à souscrire jusqu'à 5 ME en OC. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, Bone Therapeutics et ABO Securities ont pour objectif de convenir et d'exécuter le contrat de souscription final pour les OC et d'émettre la première tranche d'OC au début du mois de mai 2022.

Perspectives 2022

Concernant l'étude clinique de phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures difficiles du tibia, l'équipe clinique de Bone Therapeutics, en partenariat avec son organisation de recherche clinique, continue de mettre en place des mesures pour atténuer l'impact de la pandémie et suivra de près la progression du recrutement. Grâce aux premières mesures correctrices, et avec la reprise récente de l'augmentation des taux de recrutement liée à la levée progressive des mesures associées au COVID-19 en Europe, Bone Therapeutics prévoit de publier les principaux résultats d'ici le premier trimestre 2023, comme initialement prévu.

Un retard ne peut toutefois être exclu. Si la pandémie continue d'avoir un impact sur la disponibilité des patients, Bone Therapeutics pourrait être amené à réévaluer ce calendrier et, dans cette éventualité, communiquera à nouveau avec le marché.

Les négociations concernant ALLOB, avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics, pour la mise en place d'un accord sur les droits mondiaux sont toujours en cours mais prennent plus de temps que prévu. La conclusion éventuelle d'un accord final a été reportée au deuxième trimestre 2022.

A la suite de contacts préliminaires, le Conseil d'Administration de Bone Therapeutics examine actuellement diverses possibilités de fusionner certaines activités au sein de Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. D'autres annonces seront faites en temps utile, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront.

A la suite de la restructuration de l'équipe de Direction annoncée le 12 avril, la recherche d'un nouveau Directeur Général et d'un nouveau Directeur Financier.

La bonne gestion des coûts et de la trésorerie reste une des principales priorités de la Société. La consommation de trésorerie d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2022 devrait être comprise entre 8 et 10 ME, dans l'hypothèse d'une poursuite normale des activités, sans impact spécifique de la pandémie de COVID-19. La Société surveillera activement et étroitement l'évolution de la situation. La Société prévoit de disposer d'une visibilité financière suffisante pour la réalisation de ses objectifs commerciaux jusqu'au premier trimestre 2023, en supposant, entre autres, l'émission intégrale de la nouvelle facilité d'obligations convertibles.