Bone Therapeutics : La position de trésorerie nette s'établit à 14,7 ME









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, fait aujourd'hui un point sur ses activités au quatrième trimestre 2020, clos le 31 Décembre 2020, et présente ses perspectives de développement pour 2021.

"Bone Therapeutics s'est distinguée ces derniers mois par sa forte productivité, le franchissement d'étapes majeures dans la quasi-totalité de ses domaines d'activité et surtout la mise en place et le déploiement de sa stratégie commerciale, " commente Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics. "De fait, nous avons récemment démarré le traitement des patients de l'étude de Phase IIb évaluant notre produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB. Nous avons également finalisé le recrutement du premier patient de l'essai pivot de Phase III évaluant notre viscosupplément enrichi, le JTA-004, dont nous attendons les résultats principaux au troisième trimestre 2021, une étape clé dans l'histoire du développement de Bone Therapeutics. En complément de nos développements cliniques, nous avons fortement amélioré nos capacités de production grâce à la mise en place d'un partenariat avec Catalent, société de premier plan dans les services à l'industrie pharmaceutique spécialisée en thérapie cellulaire et génique et avons ouvert les portes du marché asiatique à nos thérapies cellulaires au travers d'un accord de licence avec nos partenaires chinois, Link Health et Pregene. Par ailleurs, nous avons exploré de nouvelles pistes de développement dans les collaborations impliquant Rigenerand et le consortium BioWin. L'objectif principal de ces collaborations sera de développer les applications de notre plateforme innovante de thérapie cellulaire et d'agrandir notre portefeuille de produits cliniques avancés en y intégrant les projets de développement les plus créateurs de valeur. Les fondations solides établies par ces succès récents et la position de trésorerie renforcée de Bone Therapeutics nous permettent d'aborder cette année 2021 avec confiance. Nous entendons poursuivre nos efforts et capitaliser sur les progrès déjà accomplis pour finaliser les développements cliniques d'ALLOB et de JTA-004 tout en explorant en parallèle de nouvelles innovations capables de répondre au besoin médical des patients."

A compter du 15 janvier 2021, Bone Therapeutics nomme Sven Kili, MD, en tant que Directeur Médical intérimaire.

Le Dr. Kili est un médecin hautement expérimenté spécialiste du développement et de la commercialisation de thérapies cellulaires et géniques. Auparavant, le Dr. Kili était Vice Président et Directeur du développement des thérapies cellulaires et géniques de GSK, où il a notamment supervisé l'approbation et la commercialisation de leur première thérapie génique ex vivo chez l'homme. Il a également occupé plusieurs postes de Direction au sein du département international des affaires médicales de la franchise de biochirurgie et des activités de thérapie cellulaire et de médecine régénérative de Sanofi-Genzyme. Le Dr. Kili est chirurgien orthopédique de formation au National Health Service, au Royaume-Uni. Il remplacera Olivier Godeaux, MD, jusqu'au mois de Juin 2021, qui a décidé de quitter Bone Therapeutics afin de poursuivre d'autres projets professionnels. Le Dr. Godeaux restera à la disposition de Bone Therapeutics pour les 3 prochains mois afin d'assurer la transition avec son successeur dans les meilleures conditions possibles.

Principaux éléments financiers - T4 2020

- Bone Therapeutics a levé avec succès 10 ME au travers d'un placement privé faisant appel aux actionnaires historiques mais également à de nouveaux investisseurs institutionnels en Europe et aux Etats-Unis.

- Bone Therapeutics considère plus que jamais la bonne gestion de sa trésorerie comme une priorité. La consommation de trésorerie nette de 16,4 ME à fin 2020 est en ligne avec les estimations de la Société de 15 à 16 ME. La position de trésorerie nette de la Société s'établit à 14,7 ME pour l'année close au 31 décembre 2020.

Suite à l'accord de licence avec Link Health et Pregene, à l'acquisition par Catalent de SCTS, la filiale de production de Bone Therapeutics, et à la levée de fonds réussie de 10 ME en produits bruts au quatrième trimestre 2020, la Société estime disposer des fonds nécessaires pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu'au quatrième trimestre 2021. Cette estimation tient compte d'un rythme d'activité normal et reste sujette à modification en cas d'évolution de la pandémie de COVID-19 en cours.

Perspectives 2021

- Bone Therapeutics entend présenter au troisième trimestre 2021 les résultats principaux relatifs au critère d'évaluation principal à 3 mois et à la période de suivi de 6 mois de son étude clinique pivot de Phase III évaluant son viscosupplément améliorer, le JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou.

- Bone Therapeutics poursuit ses discussions avec des partenaires potentiels afin d'explorer toute opportunité commerciale en amont de la publication des résultats principaux de la Phase III pivot de JTA-004 et alors qu'ALLOB est évalué dans une étude de preuve de concept de Phase IIb, en double aveugle, contrôlée par placebo.

- Au cours du premier semestre 2021, Bone Therapeutics prévoit de poursuivre ses échanges avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine en préparation des prochaines étapes du développement clinique de JTA-004 et d'ALLOB aux Etats-Unis.

- Bone Therapeutics prévoit de poursuivre l'extension de sa plateforme de thérapie cellulaire à base de CSM différenciées au-delà d'ALLOB dans d'autres indications thérapeutiques.

Agenda financier 2021

29 Avril - Résultats et rapport annuels 2020

26 Mai - Résultats et point d'activité du T1 2021

9 Juin - Assemblée Générale 2021

8 Septembre - Résultats du premier semestre 2021

26 Octobre - Résultats et point d'activité du T3 2021.