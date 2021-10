Bone Therapeutics : la consommation nette de trésorerie pour 2021 devrait être comprise entre 16 et 18 ME

(Boursier.com) — En juillet 2021, Bone Therapeutics a obtenu un prêt d'un maximum de 16 ME de la Banque européenne d'Investissement (BEI). Le paiement de la première tranche de cet accord par la BEI à hauteur de 8 ME a été effectué début septembre 2021, à la suite de l'approbation par l'Assemblée Générale de Bone Therapeutics, s'étant tenue fin août 2021, de l'émission des 800.000 bons de souscription associés. Bone Therapeutics a par ailleurs renégocié les 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 (pour un montant de 2 ME) envers Patronale Life, en un prêt soumis aux mêmes conditions de remboursement que l'accord avec la BEI, couplé à l'émission, de 200.000 bons de souscriptions supplémentaires souscrits inconditionnellement par Patronale Life sous les termes et conditions décidés par l'Assemblée Générale Extraordinaire de Bone Therapeutics.

En juillet 2021, Bone Therapeutics et l'Autorité des Marchés et Services Financiers Belge (FSMA) sont parvenus à un accord concernant les problèmes de communication liés aux études cliniques en 2016 et 2017, à hauteur de 500.000 euros.

La Trésorerie et les équivalents de trésorerie à fin septembre 2021 sont estimés à 9,3 ME.

La bonne gestion des couts et de la trésorerie reste une des priorités stratégiques de la société. La consommation nette de trésorerie pour l'année 2021 devrait être comprise entre 16 et 18 ME, en supposant que les opérations se poursuivent normalement, sans impact particulier de la pandémie de COVID-19. Avec l'accélération du développement de la plateforme CSMi, Bone Therapeutics estime disposer des fonds nécessaires pour la bonne continuité de ses activités jusqu'à la fin du premier trimestre 2022.

Perspectives affichées

Bone Therapeutics poursuivra l'extension et le développement de sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique basée sur des CSM différentiées dans d'autres indications thérapeutiques, au-delà du programme de développement ALLOB. Bone Therapeutics intensifie actuellement ses efforts pour l'extension de son portefeuille de produits préclinique et clinique dans d'autres indications via l'amélioration et la " professionnalisation " de la capacité thérapeutique de sa plateforme de thérapie cellulaire et génique. Cette partie de son activité inclut notamment le développement d'une nouvelle génération de CSM génétiquement modifiées et l'utilisation de sources cellulaires hautement versatiles et adaptables comme les CSPi.

Concernant l'étude clinique de Phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures difficiles du tibia, l'équipe clinique de Bone Therapeutics, en collaboration avec son organisation de recherche, poursuit la mise en place de mesures correctives afin d'atténuer l'impact de la pandémie et surveillera de près les avancées du recrutement. Compte tenu des actions préventives initiales, les résultats principaux de cette étude sont à l'heure actuelle toujours attendus pour la fin de l'année 2022. Toutefois, un délai pouvant aller jusqu'à un trimestre ne peut être exclu. En fonction des développements de la pandémie et de son impact sur la disponibilité des patients, Bone Therapeutics pourrait avoir à revoir son calendrier et, dans ce cas, communiquera les nouvelles informations au marché.

Bone Therapeutics poursuivra ses discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine en préparation pour les prochaines étapes du développement clinique d'ALLOB aux Etats-Unis.

Bone Therapeutics poursuivra ses échanges avec de potentiels partenaires afin d'explorer toutes les opportunités de collaboration relatives à ALLOB, actuellement évalué dans une étude de preuve de concept de Phase IIb en double aveugle et contrôlée par placebo.

En marge des discussions en cours, incluant celles menées avec Hybrigenics, Bone Therapeutics entend mandater une organisation tierce afin d'évaluer toutes les possibilités de partenariat et de M&A.

LinkHealth et Pregene, les partenaires de Bone Therapeutics en Asie, poursuivent activement le développement d'ALLOB vers le dépôt d'une demande d'essai clinique (Investigational New Drug application ou IND) auprès de l'Administration Chinoise Nationale des Produits Médicaux (NMPA). Une demande d'IND réussie, qui ferait suite à la rencontre pré-IND positive déjà effectuée avec la NMPA, pourrait entraîner un nouveau paiement d'étape pour Bone Therapeutics.