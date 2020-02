Bone Therapeutics intervient lors de la réunion annuelle de l'ORS qui se tient à Phoenix aux États-Unis

Bone Therapeutics intervient lors de la réunion annuelle de l'ORS qui se tient à Phoenix aux États-Unis









(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce que la Société interviendra aujourd'hui lors de la réunion annuelle de l'ORS (Orthopaedic Research Society), qui se tient à Phoenix, Arizona, aux États-Unis.

Organisé par la Société internationale de Recherche Orthopédique, le sommet annuel de l'ORS rassemble des scientifiques, des cliniciens et des entrepreneurs pour l'avancée de la recherche dans les troubles musculosquelettiques et des soins orthopédiques.

Bone Therapeutics y présentera des résultats précliniques in vitro et in vivo additionnels démontrant les propriétés ostéogéniques puissantes de sa plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB, soutenant la formation osseuse et l'amélioration de la guérison des fractures au sein de modèles pertinents.

Le produit allogénique de Bone Therapeutics, ALLOB, est composé de cellules osseuses humaines, dérivées de cellules souches mésenchymateuses cultivées, issues de la moelle osseuse de donneurs adultes sains. ALLOB est fabriqué selon un processus de production propriétaire exclusif et extensible. A l'heure actuelle, ALLOB a complété avec succès deux études de Phase II dans deux indications différentes, et la Société a entamé le processus de demande d'essai clinique (CTA - Clinical Trial Application) auprès des autorités réglementaires européennes en vue d'initier un essai clinique de Phase IIb chez des patients souffrant de fractures du tibia difficiles.