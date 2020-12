Bone Therapeutics finalise le recrutement et le traitement des patients dans son étude pivot de Phase III évaluant le JTA-004 dans l'arthrose du genou

Bone Therapeutics finalise le recrutement et le traitement des patients dans son étude pivot de Phase III évaluant le JTA-004 dans l'arthrose du genou









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics annonce avoir terminé le recrutement et traité tous les patients prévus dans son étude de Phase III évaluant le viscosupplément amélioré, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Les résultats du critère d'évaluation principal à 3 mois et de la période d'évaluation à 6 mois sont attendus au troisième trimestre 2021.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur l'avancée des études cliniques dans le monde. Néanmoins, dans ce contexte, la finalisation du recrutement des patients pour cette vaste étude clinique évaluant plus de 700 patients, dans les délais et selon le calendrier prévu, constitue pour Bone Therapeutics un véritable succès. La contribution des patients, des cliniciens et des opérateurs d'études cliniques a été considérable pour atteindre cette étape majeure. Enfin, les efforts de notre partenaire NBCD A/S ont été déterminants pour la réalisation rapide du processus de recrutement dans ces conditions très difficiles", a déclaré Olivier Godeaux, Directeur Médical de Bone Therapeutics. "L'arthrose du genou reste une maladie dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants et qui touche chaque année des centaines de millions de patients à travers le monde. Un résultat positif pour cette étude pivot offrirait à ces patients une nouvelle option thérapeutique potentielle de grande valeur. Bone Therapeutics espère pouvoir présenter des résultats de premier plan au cours du second semestre 2021".

L'étude de Phase III évaluant JTA-004 est un essai contrôlé, randomisé et en double aveugle, visant l'évaluation du potentiel d'une unique injection intra-articulaire de JTA-004 pour la réduction de la douleur arthrosique dans le genou jusqu'à 12 mois, comparé à un placebo ou au Hylan G-F 20, le traitement actuel de référence de l'arthrose sur le marché. L'étude est actuellement menée dans 22 centres répartis dans six pays européens ainsi qu'au sein de la RAS de Hong-Kong. Plus de 700 patients ont été traités. Ces patients répondent à tous les critères du protocole initial, y compris l'arthrose symptomatique du genou légère à modérée.

Le JTA-004 est un produit injectable de nouvelle génération développé par Bone Therapeutics pour le traitement de la douleur arthrosique du genou. Constitué d'un mélange unique d'acide hyaluronique - un composant naturel du liquide synovial du genou, de protéines plasmatiques et d'un analgésique à action rapide, le JTA-004 devrait améliorer la lubrification et accroître la protection du cartilage de l'articulation du genou, tout en allégeant la douleur arthrosique. Au cours d'une précédente étude de Phase II randomisée et en double aveugle incluant 164 patients, JTA-004 a montré un soulagement de la douleur, à 3 mois et à 6 mois, supérieur à celui procuré par le Hylan G-F 20, le traitement actuel de référence dans le traitement de l'arthrose.