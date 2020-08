Bone Therapeutics étend son portefeuille de produits orthopédiques aux pathologies inflammatoires, dont la COVID-19

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics a reçu une subvention de 0,6 ME de la part de la Région Wallonne pour la recherche et les premières étapes préparatoires du développement clinique de BT-20, son nouveau produit de thérapie cellulaire allogénique prêt à l 'emploi.

Le financement reçu sera utilisé pour la poursuite du développement préclinique et la préparation de la soumission d'une demande d'essai clinique (CTA - Clinical Trial Application) pour le lancement d'une phase I évaluant BT-20, pour laquelle Bone Therapeutics avait déjà reçu en avril dernier une première recommandation scientifique de l'Agence Fédérale Belge des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).

L'objectif de cette étude de phase I sera d'évaluer le potentiel thérapeutique de BT-20 pour l'amélioration de la santé et du fonctionnement des poumons des patients souffrant de SDRA lié à la COVID-19, et pour la réduction de la mortalité. Cette étude contrôlée et randomisée sera menée en double aveugle et comparera BT-20 à un placebo, en complément des traitements de référence, chez des patients souffrant d'un SDRA modéré à sévère et lié à la COVID-19.