Bone Therapeutics et Rigenerand signent un partenariat pour le développement d'un processus de thérapie cellulaire

Bone Therapeutics et Rigenerand signent un partenariat pour le développement d'un processus de thérapie cellulaire









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, et Rigenerand SRL, société de biotech qui développe et fabrique des produits médicinaux pour des applications dans la thérapie cellulaire, et principalement en médecine régénérative et en oncologie, annoncent aujourd'hui la signature d'un premier accord pour un partenariat de développement de processus.

"Les développements dans les thérapies allogéniques à base de Cellules Souches Mésenchymateuses (CSM) sont actuellement en plein essor et couvrent de nombreuses indications où les CSMs pourraient présenter un effet positif significatif comme les maladies osseuses et du cartilage, les maladies du foie, cardiovasculaires et auto-immunes.

Les progrès réalisés dans la mise au point de processus visant à industrialiser ces thérapies pourraient avoir un impact majeur sur leur approbation comme sur leur viabilité commerciale. Il est aujourd'hui essentiel de prendre en compte ce facteur clé dans la commercialisation de ces produits, pour que les patients en bénéficient le plus vite possible", commente Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics. "En conséquence et afin d'assurer au mieux le développement de ses produits, Bone Therapeutics a signé un premier accord formel avec Rigenerand, une autre société spécialisée dans les CSMs et leur fabrication aux normes BPF. Cet accord nous permettra de partager mais aussi d'utiliser le savoir faire et l'expertise de Rigenerand dans le développement de processus et la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire et génique ainsi que de produits basés sur des CSMs.

Rigenerand dispose par ailleurs d'une expertise complémentaire de celle de Bone Therapeutics dans le développement de processus plus large pour le développement de médicaments de thérapie avancée, incluant notamment l'édition et le conditionnement de CSMs. Enfin, Rigenerand a été fondé par Massimo Dominici, leader d'opinion reconnu mondialement dans le secteur de la thérapie cellulaire, disposant de connaissances approfondies et d'une expertise inégalée dans les technologies liées aux CSMs."

L'ensemble des collaborations entre Bone Therapeutics et Rigenerand se concentrera sur plusieurs aspects du développement de produits et de procédés pour le portefeuille de produits thérapeutiques en pleine expansion de Bone Therapeutics. Rigenerand contribuera à l'amélioration des processus impliqués dans le développement et la fabrication des produits de thérapie cellulaire allogéniques différentiés basés sur les CSMs au fur et à mesure de leur avancée vers la commercialisation. La première de ces collaborations entre les deux organisations sera principalement concentrée sur des cellules de formation osseuse professionnelles améliorées, à savoir des cellules différentiées et programmées pour une tache spécifique. Cet accord de collaboration offre également à Bone Therapeutics l'opportunité d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et d'explorer de nouveaux mécanismes d'action utilisant de potentielles modifications géniques de son portefeuille de produits.

En plus de l'expertise de Rigenerand dans les médicaments basés sur les CSMs, incluant les produits génétiquement modifiés, Bone Therapeutics pourra bénéficier au cours de ce partenariat des installations de production aux normes BPF de la société et de son expertise en la matière. Situées à Modène en Italie, ces installations ont été conçues pour pouvoir accueillir une vaste gamme de processus de développement de médicaments de thérapie avancée. Ces nombreux atouts offerts par Rigenerand permettent d'envisager le développement rapide de nouveaux processus et l'implémentation de modifications géniques dans les processus existants.

"Le développement de procédés et la fabrication constituent des éléments clés du développement de médicaments de thérapie avancée à l'échelle internationale. Depuis les développements cliniques jusqu'à la commercialisation, une attention particulière doit être portée à la mise en place de ces processus de développement", poursuit Massimo Dominici, fondateur scientifique de Rigenerand, Professeur d'oncologie médicale et ex-Président de la Société Internationale pour la Thérapie Cellulaire et Génique (ISCT). "Il faut toutefois être en mesure de conserver une certaine flexibilité dans la mise en place de ces processus, nécessaire du fait de l'évolution permanente du marché et des matières premières utilisées pour ces thérapies, afin de garantir une efficacité clinique maximale."

"Rigenerand accompagnera Bone Therapeutics grâce à son expertise des thérapies basées sur les CSMs afin de permettre le maintien voire l'accélération du rythme de développement des processus de production des produits de thérapie cellulaire allogénique différentiés de la société basés sur les CSMs, jusqu'à leur commercialisation auprès des patients ", conclut Giorgio Mari, Directeur Général de Rigenerand. " Nous continuerons d'utiliser cette même expertise pour le développement en parallèle des propres produits de Rigenerand et pour le développement de processus et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques pour nos partenaires dans le monde."