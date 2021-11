Bone Therapeutics et Link Health signent un accord non-contractuel pour les droits mondiaux d'ALLOB

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, et Link Health Pharma Co Ltd, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord non contractuel portant sur les droits mondiaux d'ALLOB, la thérapie cellulaire osseuse allogénique de Bone Therapeutics. Bone Therapeutics et Link Health entendent, sous réserve de la réalisation des conditions préalables habituelles, conclure et exécuter l'accord final d'ici la fin 2021.

Ce nouveau partenariat est distinct et indépendant de l'accord de licence signé le 05 octobre 2020 portant sur les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'ALLOB en Chine pour Pregene et à Hong-Kong, Macau, Singapour, Taïwan, en Thaïlande et en Corée du Sud pour Link Health.

Bone Therapeutics continuera de travailler en étroite collaboration avec Link Health et Pregene sur l'ensemble des activités de développement. Link Health sera responsable de tous les futurs développements, incluant l'essai en cours de Phase IIb ALLOB TF2, et prendra en charge les coûts liés au développement, au processus de développement (industrialisation) et à la fabrication d'ALLOB. Cet accord n'engendrera aucun impact financier immédiat, autre que la prise en charge de tous les coûts de développement, dans la mesure où aucun paiement initial n'est actuellement prévu. Toutefois, Bone Therapeutics sera éligible à des paiements d'étapes commerciales pouvant atteindre jusqu'à 60 ME au total et à des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre jusqu'à 25% du montant.

"La collaboration entre Bone Therapeutics, Link Health et Pregene pour le développement d'ALLOB en Asie progresse rapidement et est en ligne avec le calendrier initial. L'extension de la collaboration de Bone Therapeutics avec Link Health favorisera grandement le développement et la disponibilité potentielle d'ALLOB dans le monde, au bénéfice des patients présentant un fort besoin médical dans des conditions orthopédiques" commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Grâce à cet accord, Bone Therapeutics sera désormais en mesure de concentrer l'intégralité de ses ressources au développement de sa plateforme CSMi. Nous appliquerons désormais notre vaste expertise en thérapie cellulaire au développement de produits de thérapie génique et cellulaire présentant de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, pour le traitement de pathologies aigües potentiellement mortelles."

"Avec l'agrandissement de son portefeuille thérapeutique pour adresser les besoins médicaux non résolus en orthopédie, Link Health poursuit son développement afin de devenir un véritable leader mondial dans cette indication. Nous disposons d'ores et déjà de plusieurs actifs au stade clinique et d'une combinaison médicament-matériel de nouvelle génération faisant partie intégrante de nos efforts vers cet objectif. Concernant ALLOB, nous sommes fermement convaincus que les preuves cliniques déjà fournies par Bone Therapeutics soutiennent la valeur clinique potentielle de ce produit pour les patients dans de nombreuses indications, dont la fusion vertébrale et les fractures difficiles" poursuit Yan Song, PhD, Directeur Général de Link Health. "Notre collaboration étendue avec Bone Therapeutics soutiendra plus avant le développement international d'ALLOB et constituera une nouvelle avancée dans notre marche vers le développement de nouvelles solutions disruptives pour les pathologies et pour répondre aux besoins médicaux des patients du monde entier souffrant de conditions orthopédiques."

ALLOB est actuellement évalué dans une étude de phase IIb contrôlée par placebo, randomisée et en double aveugle chez des patients présentant des fractures de l'os du tibia à haut risque. Cette étude évaluera et comparera contre placebo, en association avec une chirurgie de stabilisation standard, le potentiel d'ALLOB pour accélérer la guérison de la fracture après 3 mois de suivi et prévenir les complications tardives. ALLOB sera appliqué par une seule injection percutanée 24 à 96 heures après la réalisation d'une chirurgie de réduction définitive chez les patients souffrant de fractures récentes du tibia et présentant un risque de retard de consolidation.