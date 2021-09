Bone Therapeutics et Hybrigenics flambent sur un possible rapprochement

(Boursier.com) — Bone Therapeutics et Hybrigenics se distinguent ce matin en Bourse avec des titres qui s'envolent respectivement de 17% et 10%. Il faut dire que le second a proposé au premier une fusion, "convaincu qu'un rapprochement de certaines activités des deux sociétés permettrait de créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires d'Hybrigenics et de Bone Therapeutics. En effet, les technologies actuellement développées par les deux sociétés sont très complémentaires (approches allogénique et autologue de l'utilisation des cellules souches) et adressent des marchés avec des problématiques assez proches".

En début d'année 2020, Hybrigenics avait déjà approché informellement la Direction de Bone Therapeutics mettant en évidence les nombreuses synergies possibles entre les deux sociétés, mais avait alors reçu, à sa grande surprise, une fin de non-recevoir à cette proposition de discussions...

Réagissant à cette annonce, la biotech belge a indiqué que "cette opportunité d'entamer des discussions avec Hybrigenics sera soigneusement évaluée par le conseil d'administration de Bone Therapeutics, au même titre que les autres opportunités stratégiques présentées à Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes".