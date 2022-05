Bone Therapeutics entre en discussions exclusives dans le cadre d'un projet de fusion inversée avec Medsenic

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui avoir convenu un accord sur une liste de conditions non engageantes ainsi que l'entrée en discussions exclusives pour une période de trois mois avec les actionnaires de Medsenic, une société biopharmaceutique privée de stade clinique, créée en France et spécialisée dans le développement de formulations optimisées de sels d'arsenic et leur application dans des maladies inflammatoires et d'autres nouvelles indications potentielles.

L'objectif des discussions est d'étudier les avantages d'une potentielle fusion inversée ou d'une opération similaire par laquelle tous les actionnaires de Medsenic apporteraient individuellement cinquante et un pour cent (51%) du total des actions en circulation de Medsenic au capital de Bone Therapeutics, en échange d'un certain nombre d'actions émises par Bone Therapeutics (le "regroupement d'entreprises"). À la suite du regroupement d'entreprises, Bone Therapeutics resterait une société belge cotée en bourse et détiendrait cinquante et un pour cent (51%) du capital social de Medsenic.

Sur la base des informations actuellement disponibles et sous réserve d'un contrôle diligent, les Parties s'attendent à ce que, immédiatement après la clôture du regroupement d'entreprises, environ 80% du nombre d'actions en circulation composant le capital de Bone Therapeutics soit détenu par les actionnaires de Medsenic. Les parties ont toutefois convenu que des droits de souscription de Bone Therapeutics seront offerts à tous ses actionnaires existants, mais pas aux actionnaires de Medsenic. Les termes et conditions de ce type de droit de souscription sont encore en cours de validation par l'ensemble des Parties. L'évaluation finale des deux sociétés et le ratio d'échange seront discutés en profondeur entre Medsenic et Bone Therapeutics et confirmés par son commissaire aux comptes, sur la base d'évaluations externes mutuellement acceptées.

Si ce regroupement devait se concrétiser, ce qui n'est pas certain à l'heure actuelle, l'entité combinée donnerait naissance à une société biopharmaceutique entièrement intégrée, disposant d'un portefeuille thérapeutique diversifié ciblant un large éventail d'indications inflammatoires et orthopédiques. Le regroupement d'entreprises offrirait des avantages et des synergies économiques et financières, en particulier dans le domaine du développement clinique, car les deux sociétés réuniront ensemble un portefeuille composé de plusieurs essais cliniques en cours, de stade intermédiaire à avancé, dans le lupus, la maladie chronique du greffon contre l'hôte, les fractures du tibia et d'autres indications. En plus de l'étude contrôlée de phase IIb de Bone Therapeutics en cours dans les fractures difficiles, Medsenic vient de terminer avec succès une étude de phase II et prévoit de soumettre prochainement une étude pivot de phase III dans la maladie du greffon contre l'hôte.

Bone Therapeutics et Medsenic ont l'intention de conclure un accord au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2022, sous réserve de l'autorisation des autorités réglementaires, de l'issue du contrôle diligent, de l'approbation des actionnaires et d'autres conditions préalables habituelles. D'autres annonces sur la structure et les conditions finales du regroupement d'entreprises seront faites en temps voulu, si et quand la documentation finale concernant le regroupement d'entreprises potentiel sera approuvée ou si les circonstances le permettent ou l'exigent.

Cette annonce publique ne constitue pas une offre, ni une sollicitation d'une offre, d'achat ou de souscription de titres de Bone Therapeutics.