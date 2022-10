Bone Therapeutics devient BioSenic

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de thérapie cellulaire répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la finalisation de son acquisition d'une participation majoritaire dans Medsenic, une société de biotechnologie privée au stade clinique, constituée en France et spécialisée dans le développement de formulations optimisées du trioxyde d'arsenic (TOA) et leurs applications dans des conditions inflammatoires/auto-immunes graves et d'autres indications nouvelles potentielles dans des domaines affiliés.

La finalisation de cette opération fait suite à la réalisation de toutes les conditions préalables et à l'approbation de la transaction lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bone Therapeutics qui s'est tenue le 24 octobre 2022.

L'AGE a également approuvé le changement de nom de Bone Therapeutics en BioSenic. Ce changement de nom entrera en application dans les prochains jours. Le symbole boursier de la société passera à ce moment de "BOTHE" à "BIOS".