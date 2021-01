Bone Therapeutics : convoque ses actionnaires

(Boursier.com) — Bone Therapeutics informe ses actionnaires et les détenteurs de warrants et d'obligations convertibles de la Société qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra le lundi 8 février 2021 à 10h00 CET au siège social de la société, rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, Belgique.

Si le quorum de présence pour l'assemblée générale extraordinaire n'est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire sera convoquée et tenue le 26 février 2021 à partir de 10h00 CET, rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies.

La convocation de l'assemblée générale extraordinaire comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions est publiée aujourd'hui dans Le Moniteur Belge et La Libre Belgique.

En raison des mesures de sécurité imposées par le gouvernement belge dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui interdisent la présence physique des actionnaires à une assemblée générale, Bone Therapeutics a décidé d'imposer le vote exclusivement par le biais de procurations écrites, conformément à l'article 6 de l'Arrêté royal no4 du 9 avril 2020.

Bone Therapeutics offrira également à ses actionnaires et détenteurs de droits de souscription la possibilité de participer à l'assemblée générale extraordinaire par conférence téléphonique. Les modalités d'accès téléphonique seront communiquées ultérieurement sur le site internet de la Société (www.bonetherapeutics.com).