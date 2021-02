Bone Therapeutics : convocation à l'AG

Bone Therapeutics : convocation à l'AG









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics informe ses actionnaires et les détenteurs de warrants et d'obligations convertibles de la Société qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra le vendredi 26 février 2021 à 10h00 CET au siège social de la société, rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, Belgique.

La convocation de l'assemblée générale extraordinaire comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions est publiée aujourd'hui dans Le Moniteur Belge et La Libre Belgique.

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de Bone Therapeutics, dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par email ou par téléphone au +32 (0)71 12 10 00. L'ensemble de ces documents est également disponible au siège de la Société : rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, Belgique.