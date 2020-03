Bone Therapeutics : consommation de trésorerie inférieure aux attentes

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires et produits d'exploitation de Bone Therapeutics se sont établis à 4,92 ME en 2019. La perte d'exploitation ressort à 9,58 ME, contre 11,47 ME pour l'ensemble de l'exercice 2018. La consommation de trésorerie est inférieure aux attentes, s'élevant à 11,48 ME, contre une guidance initiale comprise entre 12 et 13 ME. La trésorerie était située à 8,63 ME en fin d'exercice contre 8,17 ME à fin 2018.

Perspectives 2020

Bone Therapeutics anticipe le lancement, au cours du 1er trimestre 2020, du recrutement des patients pour l'étude de Phase III évaluant JTA-004 dans le traitement de la douleur chez les patients souffrant d'ostéoarthrite du genou, soumis à l'approbation de la CTA par les autorités règlementaires.

La société a débuté le processus de dépôt d'une CTA en Europe pour le lancement d'une étude clinique de Phase IIb évaluant son produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, chez des patients souffrant de fractures du tibia présentant un risque de retard de guérison, à l'aide de son processus de production optimisé. Le recrutement des premiers patients est attendu au deuxième trimestre 2020.

La société prévoit de présenter au cours du second semestre 2020 les résultats de la période de suivi sur 2 ans de l'étude de Phase IIa évaluant ALLOB chez des patients ayant subi une procédure de fusion vertébrale.

La gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie demeure l'une des priorités clés de la Société. La consommation nette de trésorerie pour l'exercice 2020 devrait ainsi s'établir entre 15 et 17 ME, dans le cas où l'activité ne serait pas perturbée par l'épidémie en cours actuellement de COVID-19 dont la Société suivra activement l'évolution. La Société estime par conséquent disposer d'une trésorerie suffisante pour la réalisation de sa feuille de route jusqu'au troisième trimestre 2020.

Bone Therapeutics considère par ailleurs le renforcement de sa position de trésorerie comme une priorité essentielle. La Société évalue et travaille actuellement sur différentes options de financement et prévoit de lever de nouveaux fonds en faisant appel au marché et/ou au travers de stratégies de financement alternatives.

"En 2019, Bone Therapeutics a posé les fondations nécessaires au développement clinique et commercial de ses deux principaux atouts, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB et la solution protéique enrichie JTA-004" a commenté Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Nous avons notamment obtenu des preuves cliniques additionnelles qui confirment la sécurité et l'efficacité d'ALLOB chez les patients ayant subi une procédure de fusion vertébrale. Nous avons également franchi deux étapes clés du développement de Bone Therapeutics avec l'implémentation réussie de notre processus optimisé de fabrication de thérapie cellulaire allogénique et le dépôt des deux demandes d'essais cliniques pour la Phase III de JTA-004 et la Phase IIb d'ALLOB. Avec la finalisation des phases préparatoires de ces deux essais cliniques, nous pouvons désormais consacrer l'année 2020 à la réalisation dans les temps de nos programmes cliniques et à l'exécution de notre stratégie partenariale et commerciale. Bone Therapeutics se rapproche chaque année un peu plus de son objectif de créer des solutions innovantes capables de faire une différence significative dans les vies des patients souffrant de conditions orthopédiques lourdes et handicapantes."