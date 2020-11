Bone Therapeutics : Catalent Pharma Solutions Inc a finalisé l'acquisition de Skeletal Cell Therapy Support SA (SCTS)

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics annonce aujourd'hui que Catalent Pharma Solutions Inc a finalisé l'acquisition de Skeletal Cell Therapy Support SA (SCTS), la filiale de production de Bone Therapeutics, publiée le 29 octobre 2020. A la suite de cette transaction, les infrastructures de fabrication et les équipes opérationnelles de production de SCTS font désormais parties de la division Thérapie Cellulaire & Génique de Catalent.

Selon les termes de cette transaction, Catalent acquiert donc la filiale de production de Bone Therapeutics, SCTS, pour des produits bruts de 12 ME.

Le prix d'achat des actions, net de la dette de SCTS (3 ME), des ajustements de trésorerie et en tenant compte de la restructuration de certains engagements préalables de Bone Therapeutics (3 ME), a généré des produits net d'environ 6 ME.

En parallèle, Bone Therapeutics et Catalent ont mis en place l'accord d'approvisionnement associé à cette transaction. Dans le cadre de cet accord, l'entité de fabrication acquise par Catalent continuera d'assurer la production d'ALLOB, le produit de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics, pour la Société et ses partenaires.

Bone Therapeutics pourra ainsi accéder au réseau international de structures de production commerciale et clinique de Catalent, assurant ainsi l'optimisation continue, la durabilité et une portée mondiale à la production d'ALLOB, tout au long des phases cliniques avancées du produit, en prévision de sa commercialisation. Cette transaction n'inclue pas les droits sur la propriété intellectuelle et Bone Therapeutics conservera le savoir-faire et la capacité de transférer la technologie liée à la production d'ALLOB.

Cet accord d'approvisionnement avec Catalent optimisera et permettra de réaliser des économies sur la production d'ALLOB, entrainant ainsi une réduction annuelle des couts fixes estimée à 2 ME. Ce partenariat permettra par ailleurs à Bone Therapeutics de se concentrer sur sa stratégie de développement de produits issus de sa plateforme CSM (Cellules Stromales Mésenchymateuses) différenciées de cibles de thérapie cellulaire et génique en orthopédie et dans d'autres indications à fort besoin médical.

Sur la base de ces développements et des récents accords signés, Bone Therapeutics a pris la décision de mettre fin aux programmes d'obligations convertibles restants émis en Mars 2018 et Avril 2020.