Bone Therapeutics : approbation de l'ensemble des résolutions à une très forte majorité dans le cadre de l'AG

Bone Therapeutics : approbation de l'ensemble des résolutions à une très forte majorité dans le cadre de l'AG









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui les résultats de son Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue le mercredi 10 juin 2020 à 16h00. L'ensemble des résolutions présentées à l'ordre du jour de cette assemblée générale annuelle ont été approuvées par les actionnaires.

Les résolutions approuvées incluent notamment :

la confirmation de la nomination de Miguel Forte en tant que qu'administrateur exécutif et le renouvellement des mandats de Claudia D'Augusta et de Jean-Paul Prieels en tant qu'administrateurs non-exécutifs et ;

le plan de warrants 2020 relatif à la rémunération du comité de direction exécutif et non-exécutif et à la possibilité d'un changement de contrôle ou d'une offre publique sur les actions de la Société.

Bone Therapeutics confirme également ses perspectives pour le reste de l'année 2020 :

suite aux approbations règlementaires, Bone Therapeutics intensifie ses activités de recrutement relatives à l'étude clinique pivot de phase III visant l'évaluation de JTA-004 dans la douleur arthrosique du genou. La Société a par ailleurs initié le traitement des premiers patients dans la Région Administrative Spéciale (RAS) de Hong-Kong. Avec la levée des mesures de confinement liées au COVID-19, plusieurs centres cliniques impliqués dans cet essai ont également repris leurs activités de recrutement. Ainsi, 34 patients ont été traités depuis le lancement de l'essai à la mi-Mai 2020. La présentation des résultats de cette étude, portant sur le critère principal d'évaluation à 3 mois et après une période de suivi de 6 mois, est actuellement prévue pour le second semestre 2021 ;

avec la diminution du nombre de cas de COVID-19 dans les hôpitaux, Bone Therapeutics espère pouvoir lancer les activités cliniques et le recrutement des patients de l'étude de phase IIb évaluant ALLOB dans des centres cliniques en Europe au cours de l'été et du second semestre 2020 ;

au cours des mois à venir, Bone Therapeutics prévoit le lancement des premières discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine en prévision des prochaines étapes du développement clinique de aux Etats-Unis, un marché à fort potentiel ;

la société prévoit de présenter au second semestre 2020 les résultats de la période de suivi de 2 ans de son étude de Phase IIa évaluant ALLOB chez des patients subissant une procédure de fusion vertébrale ;

Bone Therapeutics poursuit sa recherche et ses discussions avec des partenaires potentiels afin d'explorer toutes les opportunités commerciales disponibles. La société entend par ailleurs préparer une levée de fonds au second semestre 2020. Certains actionnaires ont déjà pris un pré-engagement de participation.

"Au cours de ces 6 premiers mois passés chez Bone Therapeutics, j'ai pu observer la réalisation de très gros progrès dans le développement de la Société. Nous avons obtenu les approbations règlementaires pour le lancement des phases IIb et III des essais cliniques de nous deux candidats médicaments principaux et avons pu démarrer ces essais cliniques. Bone Therapeutics a par ailleurs sécurisé un financement de 15 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021, " déclare Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. " Nous allons poursuivre nos efforts pour le développement de notre portefeuille de produits innovants afin d'adresser au mieux les forts besoins médicaux non satisfaits des patients souffrant de maladies orthopédiques et osseuses, tout en continuant d'étudier le potentiel d'utilisation de notre technologie dans de nouvelles indications thérapeutiques."

Les résultats finaux de l'Assemblée Générale seront mis à disposition sur le site internet de Bone Therapeutics.