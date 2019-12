Bone Therapeutics annonce la nomination du Dr. Miguel Forte en tant que Directeur Général

Bone Therapeutics annonce la nomination du Dr. Miguel Forte en tant que Directeur Général









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la nomination de Dr. Miguel Forte au poste de Directeur Général, avec prise de fonction à compter du 1er janvier 2020.

Le Dr. Forte succèdera à Thomas Lienard, qui quitte la société en accord avec le Conseil d'administration et se rendra disponible ces six prochains mois afin d'assurer la transition managériale.

Le Dr. Forte bénéficie d'une riche expérience de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire, ayant occupé précédemment le poste de Directeur Général de la Société Zelluna Immunotherapy, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies innovantes basées sur les récepteurs de cellules T (TCR) pour le traitement des cancers. Il occupe également aujourd'hui les fonctions de Directeur de la commercialisation et de Président du Comité de commercialisation de l'International Society of Cellular Therapy (ISCT).

Dr. Forte a également occupé dans le passé un poste de Direction à l'European Medecines Agency (EMA), a été Vice-President Global Medical Affairs Inflammation pendant 4 ans chez UCB, Directeur Médical chez TxCell, une société spécialisée dans la thérapie cellulaire où il a joué un rôle clé lors de l'introduction en bourse de TxCell en 2014, puis a ensuite officié en tant que Directeur Médical de Bone Therapeutics en 2017. Le Dr. Forte était alors responsable de la stratégie de développement clinique de la Société et de l'accompagnement des produits jusqu'à leur commercialisation. Il a joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la visibilité de la Société au sein de la communauté médicale.

Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs cliniques, académiques et de l'industrie pharmaceutique et une forte expertise en matière de gestion de fonctions opérationnelles et stratégiques, dans les domaines de la Recherche et du Développement, de la Fabrication, et de la Gestion Médicale et Générale, le Dr. Forte est un leader reconnu dans le domaine de la médecine régénérative. Il a acquis une expertise avancée dans les domaines cliniques, réglementaires et de commercialisation, liée d'une part à la conduite d'études cliniques à des stades précoces et avancés, et d'autre part à la mise sur le marché et au lancement de nouveaux produits biologiques dans des indications diverses.

Le Dr. Forte est diplômé de médecine à l'Université de Lisbonne, avec une spécialisation en maladies infectieuses. Également titulaire d'un doctorat en immunologie de l'Université de Birmingham, il est actuellement membre de la Faculté de Médecine Pharmaceutique du Royal College of Physicians au Royaume-Uni. Le Dr. Forte est aujourd'hui professeur associé en pharmacie et sciences de la santé au sein de l'université de Lisbonne.

Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics, commente : "Nous nous réjouissons d'accueillir Miguel en qualité de Directeur Général de la Société. Sa connaissance des produits de Bone Therapeutics et son expérience dans le domaine du développement de produits seront particulièrement appréciées puisque la société est entrée en phase avancée de développement clinique et réglementaire pour sa technologie de fabrication ALLOB et pour JTA-004 dans différentes applications. Je suis convaincu que l'expérience de Miguel en matière réglementaire conduira la Société avec succès dans une nouvelle phase de développement. Nous souhaitons également remercier Thomas pour son leadership, sa contribution et son dévouement au cours des dernières années. Son impact sur la maximisation du potentiel des nombreux produits innovants de Bone Therapeutics, est inestimable. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs."

Thomas Lienard, commente : "Bone Therapeutics a énormément évolué ces dernières années et les équipes ont fourni un travail remarquable pour préparer le lancement prochain de la phase III de JTA-004 et la phase IIB d'ALLOB. Je pense qu'avoir aujourd'hui Miguel à bord est une opportunité unique pour Bone Therapeutics dans la mesure où sa grande expertise en thérapie cellulaire constituera un atout important pour mener la Société vers les prochaines étapes de son développement. Je souhaite le meilleur à Bone Therapeutics pour le futur."

Dr. Miguel Forte déclare à propos de sa nomination : "Je suis très heureux de rejoindre Bone Therapeutics en qualité de Directeur Général. La Société a un portefeuille clinique avancé de produits de thérapie cellulaire prometteurs et innovants ainsi que JTA-004. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de Bone Therapeutics afin de mener les produits clés de la Société au prochain stade de développement clinique et réglementaire dans le meilleur intérêt des patients."