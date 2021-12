Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la clôture de son placement privé annoncé le 3 décembre 2021, avec l'achat de 4.832.352 nouvelles actions par des actionnaires institutionnels, historiques et nouveaux, à un prix d'émission de 0,68 euro par action pour un produit brut d'environ 3,3 ME.

Le produit brut de l'opération sera utilisé au développement clinique intermédiaire et avancé d'ALLOB, le principal actif orthopédique de Bone Therapeutics. Les fonds ainsi obtenus serviront également de base à l'accélération du développement de la nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique CSMi, afin d'élargir le nombre d'indications adressées par Bone Therapeutics en dehors de l'orthopédie.

En parallèle, Bone Therapeutics entend finaliser l'accord de licence portant sur les droits mondiaux d'ALLOB avec Link Health Pharma Co. Ltd d'ici la fin 2021. Cet accord inclurait le remboursement par Link Health des coûts de 'R&D' de Bone Therapeutics ainsi que le versement à Bone Therapeutics de paiements d'étapes commerciales pouvant atteindre jusqu'à 60 MEUR au total et de royalties échelonnées sur les ventes nettes, pouvant aller jusqu'à 25%. En conséquence, cet accord de licence pourrait fortement réduire les coûts de développement de Bone Therapeutics sur les prochaines années.

En tenant compte du produit brut total levé via ce placement privé, Bone Therapeutics estime disposer d'une visibilité financière suffisante pour la poursuite de ses objectifs stratégiques jusqu'au troisième trimestre 2022. A compter de la conclusion de l'accord de licence mondial avec Link Health, Bone Therapeutics estime qu'elle disposera des fonds nécessaires pour couvrir tous ses besoins en 2022. En parallèle, Bone Therapeutics continue d'explorer toutes les options stratégiques et de financement possibles afin de renforcer le développement de son produit phare, ALLOB, et de sa plateforme CSMi de nouvelle génération.

Bone Therapeutics a placé, via ce placement privé, 4.832.352 nouvelles actions, portant le nombre total d'actions (post-transaction) à 21.310.520. Les nouvelles actions disposent des même droits et avantages que les actions existantes et en circulation de Bone Therapeutics, et sont de même rang à tous égards. Elles ont été admises à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Paris le 7 décembre 2021.

Champeil S.A. a agi comme agent de placement en Europe. En ce qui concerne le placement privé, Bone Therapeutics a convenu avec l'agent de placement d'une période de statu quo de 90 jours sur les futures émissions d'actions, auquel l'agent de placement peut renoncer et qui est soumis aux exceptions habituelles.