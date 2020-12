Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce la clôture du Placement Privé annoncé le 11 décembre 2020, après l'achat par les investisseurs de 4.408.881 nouvelles actions au prix d'émission de 2,25 euros par action pour un produit brut d'environ 10 millions d'euros.

En prenant en compte le produit brut total levé via ce Placement Privé, Bone Therapeutics estime ainsi disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2021.

Au travers de ce Placement Privé, Bone Therapeutics a levé environ 10 millions d'euros environ et a émis 4 408 881 nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels historiques comme nouveaux, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, au prix de 2,25 euros par action.

Cette opération porte le nombre total d'actions (post-transaction) à 16 478 168. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur les marchés règlementés d'Euronext Bruxelles et d'Euronext Paris le 16 décembre 2020. Les nouvelles actions disposeront par ailleurs des mêmes droits et avantages que les actions actuelles et en circulation de Bone Therapeutics au moment de leur émission et doivent être considérées à tous égards de rang égal à celles-ci.

Pour cette opération, Belfius Bank NV/SA, en coopération avec Kepler Chevreux SA et ses filiales, agissait en tant qu'agent de placement exclusif en Europe tandis que Maxim Group LLC agissait en tant qu'agent de placement exclusif aux Etats-Unis. En raison de ce Placement Privé, Bone Therapeutics a convenu avec les agents de placement d'une période de statu quo de 180 jours sur les futures émissions d'actions, à laquelle les agents de placement peuvent renoncer, sous réserve des exceptions habituelles.

Une copie du rapport préparé par le conseil d'administration de Bone Therapeutics en accord avec le Code des Entreprises et Associations Belges décrivant, entre autres, plus en détail l'augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d'émission est disponible dans la section "Investisseurs" du site internet de Bone Therapeutics (Information Règlementée - Emissions d'actions et obligations)