Bone Therapeutics annonce l'avancée de JTA-004 vers une étude pivot de Phase III

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la soumission de la demande d'essai clinique aux autorités compétentes afin d'initier l'étude pivot de Phase III évaluant sa solution protéique améliorée, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou.

Le démarrage du recrutement des patients est prévu pour le début de l'année 2020...