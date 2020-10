Bone Therapeutics : ALLOB montre un taux de fusion des vertèbres lombaires de 90% à 24 mois dans l'étude de phase IIa

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui les résultats positifs du suivi sur 24 mois de l'étude de phase IIa avec le produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, chez des patients subissant des opérations de fusion des vertèbres lombaires.

Les données sur 24 mois montrent un pourcentage élevé de fusion réussie des vertèbres lombaires, soit 90%. Les patients continuent également de présenter d'importantes améliorations cliniques en termes de capacité fonctionnelle et de réduction de la douleur, dès six mois après le traitement et jusqu'à la période de suivi de 24 mois.

"Les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale ont un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Les conséquences incluent, notamment, une diminution de la stabilité de la colonne vertébrale et des douleurs lors des mouvements", a déclaré le Dr Alphonse Lubansu, chef de la clinique du rachis, Hôpital universitaire d'Erasme, Université libre de Bruxelles. Il ajoute : "Les données de suivi sur 24 mois de cet essai clinique de phase IIa ont démontré que les patients traités avec ALLOB dans le cadre d'une procédure de fusion vertébrale présentent une incidence élevée de fusion et bénéficient d'une amélioration soutenue et cliniquement significative en termes de capacité fonctionnelle et de réduction de la douleur, tout au long des 24 mois suivant le traitement. Les données ont également démontré un bon profil de sécurité du produit. Ces résultats montrent qu'ALLOB, en combinaison avec la chirurgie standard de fusion vertébrale pourrait constituer une option de traitement prometteuse répondant aux besoins actuellement non satisfaits de ces patients".

"Ces données positives par rapport à la fusion vertébrale complètent les solides résultats de la phase I/IIa d'ALLOB chez les patients présentant des fractures avec retard de consolidation", a déclaré Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. Il ajoute : "ces études fournissent des preuves cliniques prometteuses quant au potentiel de la plateforme unique de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics pour adresser les forts besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. Nous allons maintenant discuter avec les régulateurs mondiaux et nos partenaires pour étudier les nombreuses options possibles relatives aux prochaines étapes du développement clinique d'ALLOB dans différentes indications orthopédiques, tout en poursuivant l'étude de phase IIb d'ALLOB dans les fractures difficiles du tibia. De plus, les résultats cliniques apportent des preuves supplémentaires soutenant l'extension d'ALLOB et de notre plateforme de Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) différenciées à d'autres indications".