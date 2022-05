Bone Therapeutics : AG en vue

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en l'orthopédie, invite ses actionnaires et les titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives de la Société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 8 juin 2022 à partir de 16h00 heures, Rue Granbonpré 11, Bâtiment H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique.

Bone Therapeutics invite également ses actionnaires et les titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives de la Société à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le même jour à partir de 18h00 heures, à Rue du Fort 24, 6000 Charleroi, Belgique. Si le quorum de présence n'est pas atteint à cette assemblée générale extraordinaire, une seconde assemblée générale sera convoquée et tenue le 27 juin 2022 à partir de 11h00 heures, à Rue du Fort 24, 6000 Charleroi, Belgique.

Les convocations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions sont publiées aujourd'hui dans Le Moniteur Belge et La Libre Belgique.