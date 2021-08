Bone Therapeutics : AG à suivre

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en l'orthopédie et dans d'autres pathologies graves, informe ses actionnaires et les détenteurs de warrants et d'obligations convertibles de la Société qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra le lundi 23 août 2021 à 11h00 CEST en l'étude de Berquin Notaires, avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles, Belgique.

Il est envisagé que les mesures de distanciation sociale imposées et/ou recommandées par le gouvernement belge pour faire face à la pandémie de Covid-19 soient encore en vigueur le 23 août 2021, date de l'assemblée générale extraordinaire. Il n'est pas non plus exclu que le gouvernement belge impose à nouveau des mesures supplémentaires. Dans ce cadre, Bone Therapeutics recommande aux actionnaires, titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée générale extraordinaire de faire usage du droit de vote par procuration et, dès lors, de ne pas être présents en personne à la réunion de l'assemblée.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des règles applicables dans les prochaines semaines, Bone Therapeutics pourra communiquer davantage en ce qui concerne la participation et l'organisation de l'assemblée générale extraordinaire sur son site internet (www.bonetherapeutics.com).

La convocation de l'assemblée générale extraordinaire comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions est publiée aujourd'hui dans Le Moniteur Belge et La Libre Belgique.

Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de Bone Therapeutics, dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par email à generalassembly@bonetherapeutics.com ou par téléphone au +32 (0)71 12 10 00. L'ensemble de ces documents est également disponible au siège de la Société : rue Auguste Piccard 37, 6041 Gosselies, Belgique.