Bone Therapeutics : Acquisition d'une participation majoritaire dans Medsenic

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de thérapie cellulaire répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, et Medsenic, société biopharmaceutique privée de stade clinique, basée en France et spécialisée dans le développement de formulations optimisées de sels d'arsenic et dans leur application aux conditions inflammatoires et à d'autres nouvelles indications potentielles, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord d'apport contractuel visant à combiner les opérations des deux sociétés par le biais d'un échange d'actions, sous réserve de l'approbation de l'assemblée des actionnaires.

La combinaison des activités de ces deux sociétés biopharmaceutiques permettrait de dérisquer et d'élargir considérablement le portefeuille thérapeutique de Bone Therapeutics, qui cible un large éventail d'indications inflammatoires et orthopédiques.

Les deux sociétés mènent actuellement plusieurs essais cliniques de stade moyen à avancé dans le lupus, la maladie chronique du greffon contre l'hôte, les fractures du tibia et d'autres indications. La combinaison de ces programmes de développement clinique au sein d'une même entité présenterait donc un certain nombre d'avantages et de synergies économiques, financières et opérationnelles.

Le portefeuille de produits existant des deux sociétés se poursuivrait comme prévu. L'essai de phase IIb de Bone Therapeutics évaluant ALLOB, une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque, est toujours en cours et devrait présenter des résultats intermédiaires au cours du premier semestre 2023. L'étude clinique de phase II de Medsenic évaluant un trioxyde d'arsenic dans le traitement de première ligne de la forme chronique de la maladie du greffon contre l'hôte (cGvHD ou GvH chronique) est toujours en cours, et un essai clinique de phase IIa pour le traitement du lupus a établi une preuve de concept de sécurité pour le patient et d'efficacité sur l'évolution de la maladie auto-immune.

Un essai clinique de phase 2b pour le traitement du lupus sévère est en cours de planification. Une étude de phase III dans la cGvHD devrait également être lancée au cours du premier semestre 2023. Les nouveaux laboratoires de Mont-Saint-Guibert deviendront le centre scientifique de la nouvelle entité issue de cette combinaison.

"L'intégration de Medsenic et notamment de sa plateforme dédiée aux maladies auto-immunes, la meilleure de sa catégorie, va permettre aux équipes des deux sociétés de développer un vaste portefeuille de produits dans de multiples indications thérapeutiques tout en limitant le risque actionnarial, d'offrir des traitements multiples aux patients et d'augmenter le potentiel de croissance et de création de valeur pour les actionnaires des deux entités", a commenté Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics.

"L'acquisition de Medsenic s'inscrit parfaitement dans nos priorités stratégiques en apportant un potentiel de croissance financière substantiel et un portefeuille de solutions thérapeutiques capables d'améliorer significativement l'expérience et les bénéfices des patients traités par des thérapies émergentes et établies. Bone Therapeutics est en parfaite position pour tirer parti de la proposition de valeur de Medsenic grâce à un solide portefeuille technologique et à une forte expérience en matière de développement commercial. C'est un honneur et je suis ravi d'accueillir François Rieger, scientifique et investisseur de renom, en qualité de futur Président et Directeur Général de BioSenic, la nouvelle société issue de cette acquisition. Son expérience et ses compétences permettront sans aucun doute à BioSenic et à nos équipes talentueuses de s'engager dans notre prochain chapitre visant à accélérer la croissance financière, à maximiser les bénéfices pour les patients et à accroître la valeur ajoutée de nos actifs."