Bone Therapeutics : accords avec Catalent pour l'optimisation de la production d'ALLOB

Bone Therapeutics : accords avec Catalent pour l'optimisation de la production d'ALLOB









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bone Therapeutics et Catalent Pharma Solutions, premier fournisseur mondial de solutions technologiques avancées pour la distribution, le développement et la fabrication de médicaments, de produits biologiques, de thérapies cellulaires et géniques et de produits de santé publique, annoncent la signature d'un accord d'achat d'actions et d'un accord d'approvisionnement.

Ces accords permettront d'optimiser et de réaliser des économies sur les opérations de fabrication d'ALLOB, le produit de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics. Ils permettront par ailleurs à Bone Therapeutics de recentrer sa stratégie sur le développement de produits de thérapie cellulaire et génique issus de sa plateforme de CSM (Cellules Stromales Mésenchymateuses) différenciées, en orthopédie et dans d'autres indications.

Selon les termes de l'accord d'achat d'actions, Catalent fera l'acquisition de la filiale de production de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics, Skeletal Cell Therapy Support SA (SCTS), pour un produit brut de 12 ME. La finalisation de cette transaction est attendue en novembre 2020.

Le prix d'achat des actions, net de la dette de SCTS (3 ME), des ajustements de trésorerie, et tenant compte de la restructuration de certains des engagements existants de Bone Therapeutics (3 ME), génèrera un produit brut d'environ 6 ME. Ce montant servira essentiellement à la poursuite des activités de développement de produit de Bone Therapeutics liées à ses atouts cliniques et à l'expansion de sa plateforme de CSM différenciées. SCTS dispose d'un site de production certifié BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), situé dans le BioPark de Charleroi à Bruxelles, en Belgique, équipé de laboratoires dédiés à la recherche et au contrôle qualité, ainsi que de salles blanches pour la production.

C'est sur ce site que le produit ALLOB de Bone Therapeutics est actuellement fabriqué. A la suite de cette transaction, les infrastructures de fabrication et les équipes opérationnelles de production de SCTS feront partie intégrante de la division Thérapie Cellulaire & Génique de Catalent.

De plus, Bone Therapeutics et Catalent ont signé en parallèle un accord d'approvisionnement. Dans le cadre de cet accord, l'entité de fabrication acquise par Catalent continuera à assurer la production d'ALLOB pour Bone Therapeutics et ses partenaires. Cet accord permettra ainsi à Bone Therapeutics d'accéder au réseau international de Catalent et à ses infrastructures de fabrication commerciale, assurant de fait l'optimisation continue, la durabilité et une envergure mondiale à la production d'ALLOB, tout au long de son développement clinique et en anticipation de sa commercialisation. Cette transaction n'incluant pas les droits sur la propriété intellectuelle, Bone Therapeutics conservera le savoir-faire et la possibilité de transférer la technologie de production d'ALLOB.