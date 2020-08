Bone Therapeutics a consommé 8,86 ME au 1er semestre

Bone Therapeutics a consommé 8,86 ME au 1er semestre









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics a généré, au cours des six premiers mois de 2020, un total de produits d'exploitation de 1,04 ME, en légère baisse par rapport à la même période en 2019 (1,68 ME).

La perte opérationnelle sur la période s'est élevée à 9,10 ME, contre 5,44 ME au premier semestre 2019.

Bone Therapeutics a clôturé le premier semestre 2020 avec 10,04 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie utilisée sur la période s'élève à 8,86 ME, hors produits net de financement, contre 5,12 ME sur la même période en 2019.

En août, post-clôture, Bone Therapeutics s'est vu octroyer par la Région Wallonne, Belgique, une subvention de 1 ME en fonds non dilutifs sous la forme d'avances récupérables. Ce financement servira principalement à soutenir la poursuite de l'étude clinique de phase III évaluant JTA-004. Toujours en août, Bone Therapeutics a reçu de la Région Wallonne deux subventions additionnelles, pour un montant total de 0,6 ME.

Bone Therapeutics explique que si le taux de recrutement actuel se maintient, le recrutement des patients de la phase III de l'étude portant sur JTA004 devrait être finalisé avant la fin de l'année. Bone Therapeutics prévoit de présenter les principaux résultats portant sur le critère principal d'évaluation à 3 mois et la période de suivi de 6 mois au second semestre 2021.