Bone Therapeutics : +22%

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — C 'est l'envolée pour Bone Therapeutics (+22% à 2,32 Euros). La société de biotechnologie a communiqué ce matin à propos d'un accord de 55 ME, avec Link Health et Pregene, dont 10 ME en paiements initiaux et d'étapes attendus dans les 24 prochains mois ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes.

Il s'agit d'un accord exclusif de licence pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique prête à l'emploi de Bone Therapeutics en Chine (Hong-Kong et Macau inclus), à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.

Bone Therapeutics conserve les droits de développement et de commercialisation d'ALLOB dans toutes les autres zones géographiques en dehors de celles couvertes par cet accord. En conséquence, Bone Therapeutics poursuivra ses efforts pour le développement et la commercialisation d'ALLOB aux Etats-Unis et en Europe et plus largement, pour le développement de nouveaux produits de thérapie cellulaire innovants.