Bonduelle va faire entrer ses partenaires agricoles au capital

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Bonduelle annonce un projet d'augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles du groupe. Ce projet d'augmentation de capital a pour finalité de leur permettre de partager la création de valeur de Bonduelle et de renforcer des liens durables et étroits avec la société en les associant au capital .

Cette opération serait réservée aux :

- personnes physiques ou morales françaises installées dans le bassin Nord-Picardie, ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Europe Long Life SAS au titre des trois années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

- personnes physiques ou morales françaises ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société Bonduelle Frais Traiteur SAS ou à l'une de ses filiales françaises, au titre des 3 années précédant l'émission, ou les associés des personnes morales susvisées ;

- coopératives françaises du bassin Sud-Ouest ayant apporté directement ou indirectement tout ou partie d'une production agricole à la société SOLEAL SAS au titre des trois années précédant l'émission.

Les fonds recueillis n'ont pas d'affectation spécifique.

Levée de fonds de 8 ME

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. La Gérance a ainsi décidé le principe d'une émission d'un maximum de 8 millions d'euros par la création d'actions ordinaires nouvelles pour un prix égal à 90% de la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d'émission par la gérance. Il est précisé que la période de référence débutera le 1er mars 2021.

Les actions nouvelles porteront jouissance immédiate, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Les bénéficiaires pourront souscrire un montant compris entre un minimum de l'ordre de 1.000 euros et un maximum de l'ordre de 50.000 euros. Si les intentions de souscriptions étaient égales ou supérieures à 8 ME ou conduisaient à une émission de plus de 400.000 titres, correspondant à une augmentation de capital supérieure à 700.000 euros en nominal, il serait procédé à une réduction des demandes.

Si au terme de la période de souscription, les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, la gérance pourra à son choix utiliser dans l'ordre qu'elle déterminera l'une et/ou l'autre des facultés suivantes :

- limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation (75 %),

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes définie.

La période de déclaration d'intentions est ouverte du 1er au 31 mars.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises est limité à 400.000 actions, soit 1,23 % du capital.

Il est précisé que les souscripteurs à cette augmentation de capital ne pourront céder leurs titres avant un délai de 2 ans. Ils ne prendront aucun autre engagement vis-à-vis de Bonduelle à raison de leur souscription.