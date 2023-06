Bonduelle : trop de risques à court terme ?

(Boursier.com) — Bonduelle abandonne 1,4% à 11,6 euros en fin de matinée à Paris. TP ICAP Midcap explique que la position du roi des légumes en conserve en Russie semble de plus en plus difficile à tenir. Une usine dans une zone de conflit est à l'arrêt et le risque d'expropriation ne peut pas être exclu. Le broker estime que l'activité en Russie est la plus rentable du groupe, et donc qu'une sortie serait clairement catastrophique pour la firme alors qu'elle vient de céder son activité (également très rentable) aux Etats-Unis. A cela s'ajoute l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui devrait logiquement créer un certain attentisme...

S'il laisse ses estimations inchangées, le spécialiste ajuste sa prime de risque spécifique sur le dossier considérant les éléments évoqués ci-dessus. Son objectif de cours est ainsi abaissé de 14,2 à 10,2 euros (après mise à jour des comparables également), amenant logiquement le courtier à dégrader le titre à 'vendre'. L'analyste pense que les catalyseurs sont inexistants sur le dossier et que les risques de déception sont importants.