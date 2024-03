Bonduelle : tassement de la marge opérationnelle courante

(Boursier.com) — Le Groupe Bonduelle a communiqué pour le premier semestre de son exercice 2023-2024 un résultat opérationnel courant de 38,5 millions d'euros à taux de change courants et 50,5 millions d'euros à taux de change constants contre 43,1 millions d'euros l'exercice précédent. Cela correspond à une progression de +17,1% du résultat opérationnel courant, soit une marge opérationnelle courante de 3,9% en données comparables et 3,2% en données publiées (3,5% un an auparavant).

La zone Europe parvient à préserver une marge opérationnelle courante de 5,6% en données comparables, proche de celle du 1er semestre de l'exercice précédent, grâce à des revalorisations tarifaires et aux efforts de productivité ayant permis d'absorber partiellement les hausses des coûts de production, en particulier de matières agricoles.

La rentabilité de la zone hors Europe, bien que restant inférieure à celle de la zone Europe, s'améliore sous l'effet des mesures de compétitivité industrielle initiées au printemps 2023 en Amérique du Nord et d'une activité toujours dynamique en Eurasie malgré une équation de change très défavorable.

Après prise en compte des éléments non récurrents de - 5 millions d'euros sur la période, reflétant principalement une décision de l'Autorité de la Concurrence, le résultat opérationnel s'établit à 33,4 millions d'euros en données publiées contre 41,5 millions d'euros au même semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net de l'ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre du 1er semestre de l'exercice 2023-2024 s'établit à 4,5 millions d'euros, contre 20 millions d'euros l'exercice précédent.

Bonduelle parle toujours d'un climat de consommation sous pression mais confirme ses objectifs annuels de croissance de chiffre d'affaires d'environ 5% et de progression du résultat opérationnel courant d'environ 15%, à données comparables.