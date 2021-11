Bonduelle : sans réaction

(Boursier.com) — Bonduelle est stable ce vendredi sur les 22 euros, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 s'est établi à 672,5 ME soit une variation par rapport à l'exercice précédent de -0,5% en données comparables. Ce repli de l'activité reflète les manques résiduels de produits liés à la campagne déficitaire de l'été 2020 et un redémarrage de l'activité en restauration hors foyer ayant pour contrepartie une normalisation des volumes commercialisés en grande distribution.

Les campagnes agricoles de l'été 2021 ont de nouveau connu des épisodes climatiques marqués et n'ont pas permis la reconstitution espérée des stocks.

Par ailleurs, les inflations de coûts impliquent une nécessaire revalorisation des tarifs de commercialisation conditionnant, avec la normalisation attendue de la situation sanitaire, l'atteinte des objectifs annuels de croissance et de rentabilité, à ce stade confirmés.

"Comme attendu et annoncé par le management les ventes du T1 sont globalement stables" commente Portzamparc, pour qui le groupe devrait progressivement être en mesure de retrouver le chemin de la croissance avec la poursuite de la reprise de la restauration hors domicile et le passage de hausses de tarifs. "Nous maintenons inchangées nos prévisions annuelles, notre objectif de cours à 25,5 euros et notre opinion Acheter" conclut l'analyste.