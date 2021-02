Bonduelle : sans réaction

(Boursier.com) — Bonduelle reste stable à 20,45 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'est établi à 1.441,5 millions d'euros, à -0,1% en données publiées et en progression de +3,9% en données comparables. Les effets de changes sont ressortis fortement pénalisant, en lien avec un renforcement de l'euro notamment contre le rouble russe et les dollars américain et canadien. Aucune évolution de périmètre n'est intervenue sur la période.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une variation de +0,4% en données publiées et +5,8% en données comparables avec une contribution positive des trois technologies sur la période à périmètre et changes constants.

L'évolution constatée de la crise sanitaire au cours du 1er semestre et au début de l'année 2021 affecte partiellement les hypothèses ayant présidé à l'élaboration des objectifs de l'exercice 2020-2021 communiqués en octobre 2020, notamment celles liées à l'évolution de l'activité de restauration hors foyer.

Malgré une activité commerciale globalement préservée, les surcoûts et l'évolution défavorable des mix produits et canaux de distribution liés au contexte de crise sanitaire ainsi que des conditions de récoltes difficiles, en particulier sur l'activité frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord, et les ruptures attendues sur certaines catégories de produits impacteront les perspectives de rentabilité de l'exercice, a précisé la direction...

"Nous maintenons à ce stade nos prévisions de CA sur le S2 qui nous apparaissent prudentes (-3,7% en publié et -0,8% en organique). Nous revoyons en revanche à la baisse notre prévision de marge brute et de marge d'EBITDA afin de prendre en compte le mix produit moins favorable et l'ensemble des surcoûts attendus" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 24 euros.