Bonduelle : sanctionné par l'autorité de la concurrence

(Boursier.com) — Bonduelle va devoir passer à la caisse. L'Autorité de la concurrence a sanctionné trois organismes professionnels de conserveurs, la FIAC, l'ADEPALE et l'ANIA et le syndicat des fabricants de boîtes, le SNFBM, pour avoir mis en oeuvre une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires (conserves, canettes, etc). Onze entreprises, poursuivies en qualité de membres de ces organismes, sont également sanctionnées, le montant cumulé des sanctions atteignant près de 20 millions d'euros.

L'Autorité de la concurrence avait notifié des griefs à 101 entreprises en 2021 pour entente pour ne pas communiquer sur la présence ou sur la composition de certains matériaux au contact avec des denrées alimentaires, au détriment des consommateurs. Il est notamment reproché à ces entités d'avoir dissimulé la présence de Bisphénol A dans leurs emballages.

Bonduelle écope d'une amende de 2,884 millions d'euros. Comme l'explique TP ICAP Midcap ('conserver'), ce montant est significatif mais n'aura qu'un impact limité sur les métriques financières du groupe. La sanction pourrait bien évidemment nuire à l'image du groupe même si le grief date des années 2010. Andros, Charles et Alice, Cofigeo, Conserves France, D'Aucy, General Mills, Unilever, Ardagh, Crown et Massilly sont les autres sociétés condamnées.