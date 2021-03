Bonduelle : sa raison d'être est maintenant inscrite dans les statuts de l'entreprise

(Boursier.com) — A l'occasion de la présentation des résultats semestriels de l'exercice 2020-2021, le Groupe Bonduelle a présenté sa raison d'être. Soumise au vote des actionnaires lors de la dernière Assemblée Générale, elle a été très largement plébiscitée (99,91%) et est désormais inscrite dans les statuts de l'entreprise. Elle doit guider les futurs choix stratégiques du groupe et conforte Bonduelle dans sa vision long terme. Elle réaffirme la volonté de l'entreprise de s'inscrire activement dans les enjeux économiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Nous inspirons la transition vers l'alimentation végétale pour contribuer au bien-être de l'Homme et à la préservation de la planète , est ainsi la raison d'être de Bonduelle, inscrite dans les statuts de l'entreprise.

Cette raison d'être est à la fois le point de départ d'une démarche très engageante pour le groupe, mais aussi la formalisation de ce vers quoi l'entreprise tend depuis plusieurs décennies. Elle marque la volonté de Bonduelle d'aller encore plus loin et d'accélérer son évolution en entreprise à impact positif.

Une feuille de route est en cours d'élaboration, autour des trois grandes transitions dans lesquelles Bonduelle s'inscrit avec des enjeux majeurs auxquels le groupe entend répondre : la transition alimentaire ; la transition agro-écologique ; la transition socio-économique.