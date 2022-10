Bonduelle : rouge vif après les résultats

(Boursier.com) — Bonduelle trébuche de près de 5% à 10,8 euros en début de séance, sanctionné après son point annuel. Le roi des légumes a vu ses revenus progresser de 1,8% en données comparables sur son exercice fiscal 2021-2022 mais sa rentabilité s'est effritée "compte tenu de l'environnement et des difficultés de l'activité de frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord". Le résultat opérationnel courant annuel recule ainsi de 3,7% à 96,6 ME et le profit net baisse de 38% à 35,4 ME. Compte tenu d'une part d'un contexte volatil et incertain et d'autre part des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts, Bonduelle cible sur le nouvel exercice une croissance organique de 8 à 11% et une marge opérationnelle courante stable à 2,5%.

Oddo BHF ('neutre') évoque des résultats hors IFRS 5 'mitigés' et note la forte baisse du résultat net en lien avec la hausse des impôts liée à la plus-value de cession de BALL et à un effet d'impôts différés pour BFA. Portzamparc ('achat') met lui en avant la bonne résistance du résultat opérationnel, globalement conforme à ses attentes. Les éléments non récurrents impactent eux négativement le RNPG.