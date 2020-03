Bonduelle retombe sur les 20 euros, au plus bas depuis la fin 2016

(Boursier.com) — Bonduelle recule de 4,5% ce vendredi à 20,35 euros, au plus bas depuis la fin 2016, après avoir réalisé au 1er semestre de son exercice un chiffre d'affaires de 1.442,3 millions d'euros, soit une progression de 2,5% en données publiées et de +0,6% en données comparables. Les effets de change ont contribué pour 1,9% à la croissance publiée du semestre avec le renforcement des dollars américain et canadien et du rouble russe. Le groupe affiche un résultat opérationnel courant à 57,2 millions d'euros soit une variation de -6,2% en données publiées et -8,3% en données comparables.

Ces différents éléments permettent au Groupe Bonduelle de confirmer ses objectifs annuels de rentabilité en bas de la fourchette initiale. Le groupe ayant une activité commerciale "limitée" en Asie, ne disposant pas d'implantation industrielle et ayant un recours limité à des fournisseurs de cette région, l'impact de l'épidémie de Covid-19 reste à ce jour "limité" selon le management qui reste cependant attentif aux effets de cette épidémie sur les tendances de consommation de ses différents marchés et aux éventuelles mesures de confinement qui seraient mises en place dans les zones de production...

"L'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019", prévient la direction du groupe.

"Dans l'attente de la réunion de présentation des résultats de ce jour, nous maintenons, à ce stade, inchangées nos estimations 2019/2020 et en particulier notre prévision de ROC de 120 ME qui se situe déjà dans la partie basse de la fourchette de la guidance de la société en retenant 5 ME d'impact positif de change (renforcement du dollar vs l'euro)" explique Portzamparc qui maintient également inchangé son objectif de cours à 23 euros et son opinion 'Alléger'.