Bonduelle renforce sa flexibilité financière avec un financement adossé à des objectifs de développement durable

Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Après le lancement avec succès d'un programme NEU CP en juillet 2020, le Groupe Bonduelle annonce le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué, le portant à cette occasion de 300 à 400 millions d'euros et indexant la marge sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Signé le 30 novembre 2020 avec un pool élargi de 11 banques (9 groupes bancaires), ce crédit syndiqué à impact comporte une seule tranche de crédit renouvelable (RCF-Revolving Credit Facility) largement sursouscrit. Il vient refinancer le RCF existant de 300 ME, qui arrivait à échéance en juillet 2021.

Par la conclusion de cette opération, le Groupe Bonduelle atteint plusieurs objectifs :

- une flexibilité financière renforcée : de par son modèle économique, le groupe a des besoins saisonniers de financement de son besoin en fond de roulement auxquels répond le principe du Revolving Credit Facility ;

- une maturité moyenne de la dette du groupe étendue (maturité de 5 ans in fine) ;

- un financement compétitif au travers de la grille de marges négociée et de l'optimisation de ce crédit syndiqué via le programme de Neu CP lancé en juillet 2020 ;

- une indexation de la marge alignée sur les objectifs Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du groupe et son objectif de certification B Corp (certification couvrant un ensemble très large de critères ESG) de l'ensemble de ses activités à horizon 2025 ;

- un pool bancaire élargi à de nouveaux partenaires, tant français qu'internationaux, reflétant l'internationalisation croissante du groupe et sécurisant sa plateforme de partenaires.

Cette opération de financement, réalisée dans un contexte économique et financier particulièrement incertain, souligne à nouveau la solidité financière du groupe. La sursouscription et l'élargissement du pool de prêteurs démontrent également l'appétit des institutions financières pour le profil de crédit du Groupe Bonduelle.