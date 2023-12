Bonduelle : réalisation de la fusion-absorption de La Plaine SA par Bonduelle

(Boursier.com) — Les actionnaires de La Plaine et Bonduelle SCA, réunis hier en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé dans toutes ses stipulations, le projet de fusion-absorption de la société La Plaine par la société Bonduelle SCA. Constatant le caractère définitif de la fusion-absorption et la transmission à Bonduelle SCA de 7.268.839 actions propres, les actionnaires de Bonduelle ont également décidé l'annulation de ces actions, par réduction de capital. Ces opérations sont sans incidence pour les actionnaires minoritaires, la quotité de capital détenue par le public à l'issue de l'opération étant identique à celle détenue avant l'opération, indique Bonduelle. Il est rappelé que, dans un avis du 15 novembre, l'Autorité des Marchés Financiers a fait par du fait qu'elle considérait que l'opération ne portant pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires de Bonduelle, il n'y avait pas lieu, sur le fondement de l'article 236-6 de son règlement général, à la mise en oeuvre, par le concert familial Bonduelle, d'une offre publique de retrait sur les actions Bonduelle.