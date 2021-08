Bonduelle publie un chiffre d'affaires en ligne avec les objectifs initiaux annoncés

Crédit photo © Bonduelle

(Boursier.com) — Pour son exercice 2020-2021 clos le 30 juin, le groupe Bonduelle affiche un chiffre d'affaires de 2.778,6 Millions d'euros. Le chiffre d'affaires est conforme aux objectifs initiaux de croissance en données comparables, contrasté selon les technologies et les canaux de distribution et fortement impacté par les changes.

Le chiffre d'affaires du groupe affiche une progression de 1,6% en données comparables et un repli de 2,7% en données publiées.

Les variations des devises ont eu, cette année, un effet particulièrement défavorable, amputant de près de -4,3% la croissance du groupe (affaiblissement du dollar américain, rouble russe et dollar canadien, principalement).

Cette performance a été obtenue en dépit de la poursuite, tout au long de l'exercice, de la crise sanitaire et des manques de produits liés aux campagnes agricoles déficitaires de l'été 2020.

Le 4ème trimestre est encourageant et affiche une progression notable de +1,7% en données publiées mais surtout de +5,5% en données comparables, marquant le redressement de l'activité de restauration hors foyer, portée par la levée progressive des restrictions sanitaires et de circulation.

Bonduelle confirme son objectif annuel de rentabilité

Dans un environnement de consommation très différent de celui ayant présidé à l'élaboration des objectifs annuels, Bonduelle démontre la pertinence d'un portefeuille d'activités diversifiées, tant au niveau des technologies (conserve, surgelé, frais prêt à consommer), que des réseaux de distribution (retail et food service) et de la géographie (zone Europe, zone hors Europe).

Compte tenu de l'évolution de l'activité et malgré les impacts sur la rentabilité d'une crise sanitaire ayant pesé sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, la rentabilité opérationnelle courante du groupe devrait s'établir à environ 3,6% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé.