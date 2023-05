Bonduelle : progression du chiffre d'affaires trimestriel dans un contexte de ralentissement de la consommation

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars) de l'exercice 2022-2023 du Groupe Bonduelle s'est établi à 572,2 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +4,7% en données publiées et +3,6% en données comparables après prise en compte des variations de change, liées à une légère appréciation du dollar américain sur le trimestre.

La progression du chiffre d'affaires sur le trimestre est portée par les revalorisations tarifaires et de façon plus limitée par l'évolution des changes.

Le ralentissement de la consommation en volume impacte les différents segments d'activité dans l'ensemble des zones géographiques et, de ce fait, les objectifs de progression d'activité du groupe.

Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 1.815,5 millions d'euros, en progression de 10,6% en données publiées et +5,3% en données comparables.

Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de marge opérationnelle courante en dépit de l'inflation des coûts de production.