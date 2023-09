Bonduelle : progression de l'activité et de la rentabilité dans un contexte exigeant

(Boursier.com) — Au cours de son exercice 2022-2023 clos le 30 juin, le Groupe Bonduelle, a affiché un chiffre d'affaires de 2.406,2 millions d'euros soit une progression de +9,2% en données publiées et +5% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe avec une appréciation du dollar américain et du rouble russe.

La rentabilité opérationnelle courante est en progression de + 24,8% en données publiées et +26,9% en données comparables. La marge opérationnelle courante s'établit à 2,7%, supérieure à l'objectif communiqué.

Bonduelle affiche une situation financière solide en dépit de l'impact de l'inflation sur les stocks.

Une nouvelle progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité est attendue en 2023/2024.

Message de Xavier Unkovic - Directeur général : "Dans un environnement toujours marqué par une inflation généralisée et des tensions géopolitiques fortes dans certaines régions où le groupe opère, la diversité de nos métiers (longue conservation, frais, traiteur), de nos régions de production et de commercialisation, de nos canaux de distribution (grande distribution, restauration hors foyer) et de nos produits tant à marques qu'à marques de distributeurs permet au Groupe Bonduelle d'afficher une progression à la fois de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle courante.

L'exercice fiscal 2023-2024 démarre dans un climat de déconsommation marqué, alimenté par une inflation encore importante. Plus que jamais notre capacité à innover, à proposer de la différenciation produits via des marques fortes et accessibles seront les éléments clés du redressement nécessaire de la rentabilité du groupe".