Bonduelle : prévisions annuelles ramenées au bas de fourchette

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour la première moitié de son exercice 2019-2020 s'établit à 1,442 milliard d'euros, soit une progression de +2,5% en données publiées et +0,6% à taux de change et périmètre constants. Les effets de changes contribuent pour +1,9% à la croissance publiée du semestre, en lien avec le renforcement des dollars américain et canadien ainsi que du rouble russe. Aucune évolution de périmètre n'est intervenue sur la période.

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une variation de +4,6% en données publiées et +2,4% en données comparables.

La zone Europe, qui représente 44,4 % de l'activité sur la période, affiche, sur l'ensemble du 1er semestre, une évolution globale de -0,3% tant en données publiées qu'en données comparables. Le repli de l'activité constaté au 2ème trimestre est principalement lié au recul de l'activité à marque de distributeurs, à des bases de comparaison élevées dans l'activité conserve, à des marchés restés difficiles en France en salades traiteur et en sachet et à l'effet résiduel de la perte d'un client allemand dans cette dernière activité. Les activités salades en sachet en Italie et de surgelé en Europe ont poursuivi leur progression, la marque Cassegrain en conserve en France enregistrant, elle, une progression record.

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 55,6% de l'activité sur la période, affiche une croissance de +4,9% en données publiées et +1,2% en données comparables, les variations au titre du 2ème trimestre s'établissent respectivement à +9,6% et +5,4%.

Une alerte sanitaire relative à une contamination à la bactérie E. coli de produits à base de salade romaine a été émise en novembre 2019 par les autorités américaines et canadiennes. Cette alerte a entrainé, pour les différents intervenants du marché, l'arrêt momentané de commercialisation de certains produits et des ruptures d'approvisionnement de magasins. Les surcoûts liés à cette alerte sont estimés à 3,5 millions d'USD et impacteront les comptes du groupe au 31 décembre 2019 au titre des éléments non récurrents.

Bonduelle prévient que l'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019 (croissance du chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constant).