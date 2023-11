Bonduelle : premier trimestre en ligne avec l'objectif annuel

(Boursier.com) — Le Groupe Bonduelle publie un chiffre d'affaires au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (du 1er juillet au 30 septembre 2023) de 568,5 millions d'euros, soit une évolution de 4,2% en données comparables et -0,5% en données publiées.

L'importante dépréciation du rouble comparativement au 1er trimestre de l'exercice précédent, et dans une moindre mesure l'affaiblissement du dollar américain par rapport à l'euro, ont un effet négatif de -4,7% sur la croissance de l'activité.

Assemblée Générale annuelle

L'Assemblée Générale se déroulera le 7 décembre 2023 à 17 heures au siège administratif de la société, Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d'Ascq, France. Les modalités d'accès à cette assemblée, les résolutions qui seront soumises à son approbation et l'ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.bonduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

Il sera proposé à l'occasion de cette Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action.

Perspectives

L'activité constatée au premier trimestre ainsi que le bilan des campagnes agricoles de l'été ne remettent pas en cause les objectifs communiqués début octobre 2023, soit une progression du chiffre d'affaires d'environ 5% et une marge opérationnelle courante supérieure à 3% du chiffre d'affaires - tous deux à taux de change constants.

L'évolution du climat de consommation, le redressement des activités de frais élaboré et l'obtention de nouvelles revalorisations tarifaires destinées à compenser les inflations, en particulier de matières agricoles, constatées lors des récoltes de l'été 2023 et non compensées par les gains d'efficacité opérationnelle, seront déterminants dans l'atteinte de ces objectifs.