Bonduelle : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Bonduelle recule de 0,5% ce mercredi à 10,70 euros, alors que pour l'exercice 2022-2023 (clos le 30 juin), le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2.406,2 millions d'euros, soit une progression de +9,2% en données publiées et +5% en données comparables par rapport à l'exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe avec notamment une appréciation conséquente du dollar américain et du rouble russe.

Dans un contexte inflationniste généralisé, de tensions géopolitiques accentuées ayant des conséquences importantes sur le prix des matières premières agricoles, des emballages, de l'énergie et de la logistique, et de consommation sous pression, le groupe démontre à nouveau la résilience de son activité et affiche une croissance en données comparables conforme aux derniers objectifs communiqués.

Le 4ème trimestre a affiché une progression de +4% en données comparables et de +5,2% en données publiées, soulignant un ralentissement de la consommation en fin d'exercice et l'atténuation des impacts de changes.

Malgré cet environnement défavorable et volatil, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs d'amélioration de résultat opérationnel courant ainsi que de marge opérationnelle courante pour l'exercice.

"Nous relevons légèrement notre prévision de ROC de 58,2 ME à 63,4 ME, soit une MOC de 2,6% (+20pb) vs 2,4% précédemment" commente Portzamparc qui estime que ce changement d'estimation a un impact négligeable sur sa valorisation. "Nous maintenons ainsi notre objectif de 12 euros et notre opinion à conserver" conclut l'analyste.