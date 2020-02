Bonduelle : petite baisse après le point semestriel

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Bonduelle pointe en léger repli (-0,5% à 21,6 euros) au lendemain de son point intermédiaire. Le roi des légumes en conserve a dévoilé, pour la première moitié de son exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 1,442 milliard d'euros, en progression de +2,5% en données publiées et de +0,6% à taux de change et périmètre constants.

Le groupe a prévenu que l'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019 (croissance du chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constant).

Portzamparc aligne ses prévisions 2019-2020 sur les nouvelles guidances de la société en abaissant son estimation de croissance à pcc à 1,5% (vs +2,1% précédemment) et sa prévision de ROC à 120 ME (vs 127,7 ME précédemment). A 'alléger' sur le dossier, la maison de bourse réduit ainsi son objectif de cours à 23 euros. Oddo BHF et Exane BNP Paribas restent pour leur part 'neutres' sur la valeur avec des cibles respectives de 24 et 26 euros.