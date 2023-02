Bonduelle : pas si vite ?

(Boursier.com) — Bonduelle grimpe de 1,6% à 12,55 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice (du 1er juillet au 31 décembre 2022) s'est établi à 1.243,4 millions d'euros, contre 1.094,6 millions d'euros le 1er semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 13,6% à taux de change courants et 6,1% en données comparables. Les évolutions favorables des devises renforce la croissance de l'activité de +7,5%.

La croissance du chiffre d'affaires du 2ème trimestre montre une accélération, en comparaison au 1er trimestre de l'exercice, à +16% à taux de change courants et +7,6% en données comparables.

Aux Etats-Unis, dans le but d'améliorer sa compétitivité sur le marché des produits frais prêts à l'emploi, le Groupe Bonduelle adapte son dispositif industriel sur la côte Est.

Portzamparc parle d'une publication supérieure à ses attentes... "La situation dans le frais aux États-Unis apparaît cependant toujours difficile... Le management ne réitère ainsi pas clairement ses précédentes guidances (croissance à pcc de 8 à 11% et MOC de 2,5%) dans son communiqué" souligne l'analyste qui vise un cours de 23 euros en restant à l'achat sur le dossier.