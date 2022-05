Bonduelle : opération nord-américaine saluée

(Boursier.com) — En tête du SRD, Bonduelle s'adjuge 5,2% à 16,5 euros en début de séance à Paris. Le roi des légumes en conserve a annoncé être en négociations exclusives avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de la cession de 65% du capital de Bonduelle Americas Long Life sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros).

Ce projet de cession partielle fait suite à la revue stratégique des activités du groupe, et en particulier BALL, annoncée en septembre 2021. Il vise à permettre au groupe de poursuivre le déploiement de ses activités, en particulier à marques, en ligne avec ses priorités stratégiques et son ambition de croissance durable à impact positif.

"L'entrée au capital du Fonds de solidarité FTQ et de la CDPQ permettrait à BALL de poursuivre son développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer ses investissements de croissance et de rentabilité, sans nouvelles allocations de ressources par le Groupe Bonduelle, celui-ci bénéficiant à terme, en tant qu'actionnaire minoritaire, de la création de valeur de cette activité à concurrence de 35%" a déclaré Guillaume Debrosse, Directeur général du Groupe Bonduelle.

Un voile s'est levé sur l'avenir de BALL qui devrait sortir du périmètre du groupe et être mise en équivalence dans les comptes pour 35% de l'activité une fois l'opération clôturé, explique Oddo BHF. L'effet dilutif sur la rentabilité est assez conséquent, et le broker restera attentif sur les intentions du groupe pour réduire cet impact. En attendant, il maintient son opinion 'neutre' et sa cible de 20 euros.